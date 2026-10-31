聽新聞
0:00 / 0:00

製造業景氣旺 連5月亮黃紅燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
受惠AI、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能回升，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈。圖為新北市蘆洲區一家CNC廠，人員低頭加工零件。 中央社
受惠AI、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能回升，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈。圖為新北市蘆洲區一家CNC廠，人員低頭加工零件。 中央社

台經院發布九月製造業景氣燈號，受惠人工智慧（ＡＩ）、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能也回升，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈，製造業生產指數也是史上第三高，不過，外銷訂單、製造業生產指數年增幅則較上月收斂。

觀察各產業，台經院指出，電腦、電子產品及光學製品業受惠於雲端服務、ＡＩ基礎設施持續擴張，帶動伺服器、網通等產品需求續強，加上消費性電子新機備貨需求升溫，出口、外銷接單及生產指數年增率均維持雙位數成長，九月本產業景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。

基本金屬業，也因ＡＩ及半導體供應鏈需求，帶動銅箔、銅箔基板及部分非鐵金屬產品需求增加，加上鍍鋅鋼及鋼捲鋼板接單成長，生產指數由負轉正，出口與外銷維持成長，九月產業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

機械業也因受惠半導體業者擴大先進製程及高階封測等資本支出，推升半導體、自動化設備及相關零組件需求，加上工具機接單續增，出口、外銷訂單及生產指數年增率均逾兩成，九月產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

台經院認為，未來全球ＡＩ、高效能運算需求支撐台灣製造業成長，但能源價格及融資成本上升，增加企業壓力，可能制約投資與消費動能。

景氣 製造業 黃紅燈 台經院 人工智慧 出口 半導體 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 紅利逐步外溢傳產 製造業景氣連五個月亮黃紅燈

史上最長…景氣連十月亮紅燈 國發會看好企業接單、投資動能續熱

AI撐腰 景氣連10紅破紀錄

劉大年／AI繁榮下的集中風險

相關新聞

製造業景氣旺 連5月亮黃紅燈

台經院發布九月製造業景氣燈號，受惠人工智慧（ＡＩ）、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能也回升，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈，製造業生產指數也是史上第三高，不過，外銷訂單、製造業生產指數年增幅則較上月收斂。

前3季經濟成長14.22％ 創半世紀新高

人工智慧（ＡＩ）持續帶動台灣經濟高速成長。主計總處昨日公布第三季經濟成長率概估達百分之十四點三六，較八月預測的百分之十一點四二，大幅上修二點九四個百分點，寫下四十八年來第三季新高，並連續四季維持雙位數成長。總計今年前三季經濟成長率達百分之十四點二二，更是半世紀以來同期新高。

央行重手強拉 台幣小升守住32.5

美股四大指數全面重挫，致使周五市場股匯雙殺，台股一開盤重挫逾一千五百點，拖累台幣匯價接連貶破卅二點五、卅二點六元兩道防線；不過，央行也強力出重手阻貶，力挽狂瀾，將台幣匯價拉回兩角，台幣匯價終場以小升一點四分、收在卅二點四七八元。

台股重挫失守半年線 法人：AI基本面未轉空

美國科技巨頭財報不如預期，人工智慧（ＡＩ）發展疑慮再起，股價紛紛暴跌，台股周五受到拖累，盤中一度重挫逾一千六百點，終場以大跌一一五六點、收在四萬五二一一點，失守半年線，單日跌幅百分之二點四九，成交量八七七七億元。法人認為，ＡＩ基本面並未轉空，近日股市的不確定因素是美國下周的期中選舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。