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前3季經濟成長14.22％ 創半世紀新高

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導
準備出口的AI產業類電子產品。 聯合報系資料照
準備出口的AI產業類電子產品。 聯合報系資料照

人工智慧（ＡＩ）持續帶動台灣經濟高速成長主計總處昨日公布第三季經濟成長率概估達百分之十四點三六，較八月預測的百分之十一點四二，大幅上修二點九四個百分點，寫下四十八年來第三季新高，並連續四季維持雙位數成長。總計今年前三季經濟成長率達百分之十四點二二，更是半世紀以來同期新高。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，即使目前比較基期已高，今年逐季經濟成長率仍維持雙位數，顯現內外皆熱，整體經濟強勁成長。

從各季走勢觀察，台灣去年第四季經濟成長率達百分之十二點九五，今年第一季攀升至百分之十五點四三，第二季為百分之十二點九三，第三季再回升至百分之十四點三六，連續四季維持雙位數成長，僅次於一九八六年下半年起連續六季雙位數成長紀錄。江心怡指出，當時主要受經濟自由化及資本、外匯管制逐步放寬等因素帶動。

本季經濟成長最大動能，來自ＡＩ出口帶動企業投資。江心怡表示，ＡＩ需求持續強勁，帶動相關產品出口超乎預期，更推升資本成長，促使廠商積極布建設備、提升先進製程及擴充產能。

傳統產業也浮現回溫跡象。江心怡表示，若扣除電子及資通訊產品，第三季其餘商品出口仍呈現雙位數成長，顯示傳統產業出口已有改善。

出口暢旺也帶動國內企業加快投資。第三季以台幣計價資本設備進口年增百分之五十八點五，其中，半導體設備進口年增百分之卅五點六六。

經濟成長 出口 AI 人工智慧 成長 GDP 主計總處

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