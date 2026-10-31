前3季經濟成長14.22％ 創半世紀新高

人工智慧（ＡＩ）持續帶動台灣經濟高速成長。主計總處昨日公布第三季經濟成長率概估達百分之十四點三六，較八月預測的百分之十一點四二，大幅上修二點九四個百分點，寫下四十八年來第三季新高，並連續四季維持雙位數成長。總計今年前三季經濟成長率達百分之十四點二二，更是半世紀以來同期新高。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，即使目前比較基期已高，今年逐季經濟成長率仍維持雙位數，顯現內外皆熱，整體經濟強勁成長。

從各季走勢觀察，台灣去年第四季經濟成長率達百分之十二點九五，今年第一季攀升至百分之十五點四三，第二季為百分之十二點九三，第三季再回升至百分之十四點三六，連續四季維持雙位數成長，僅次於一九八六年下半年起連續六季雙位數成長紀錄。江心怡指出，當時主要受經濟自由化及資本、外匯管制逐步放寬等因素帶動。

本季經濟成長最大動能，來自ＡＩ出口帶動企業投資。江心怡表示，ＡＩ需求持續強勁，帶動相關產品出口超乎預期，更推升資本成長，促使廠商積極布建設備、提升先進製程及擴充產能。

傳統產業也浮現回溫跡象。江心怡表示，若扣除電子及資通訊產品，第三季其餘商品出口仍呈現雙位數成長，顯示傳統產業出口已有改善。

出口暢旺也帶動國內企業加快投資。第三季以台幣計價資本設備進口年增百分之五十八點五，其中，半導體設備進口年增百分之卅五點六六。