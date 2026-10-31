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股市創高 Q3民間消費熱絡

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣經濟高速成長，民間消費也持續熱絡。主計總處昨（30）日公布第3季民間消費實質成長5.37%，受惠於股市創高帶動財富效果，加上車市買氣回升、手機新品熱銷及旅遊需求延續，支撐民眾消費動能。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，第3季企業獲利表現亮眼，推升股市創高，加上就業市場持續改善，帶動家庭財富及所得增加，均有助於支撐民眾消費意願。

從各項消費指標觀察，第3季零售業營業額年增7.6%，寫下13季來新高，餐飲業營業額亦年增3.93%，顯示民間消費維持成長動能。

其中，股市財富效果尤其明顯。江心怡指出，第3季股市成交值較去年同期增加約一倍，金融市場交易熱絡，不僅帶動證券、基金等交易手續費收入增加，也透過財富效果挹注民間消費。

車市買氣同樣回溫。江心怡表示，第3季自用小客車新領牌數較去年同期增加約一成，加上手機新品熱銷，帶動資通訊及交通運輸等相關消費成長。

但民間消費持續熱絡之際，物價上漲壓力也逐漸浮現。主計總處統計，第3季消費者物價指數（CPI）年增2.43%，寫下11季以來新高，外界關注物價漲勢是否逐漸侵蝕民眾購買力。

主計總處 零售業 車市

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