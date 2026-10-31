我資通訊出口 躍全球第三

經濟部統計處昨（30）日指出，2025年台灣資通訊科技（ICT）商品出口達4,670億美元，全球市占率13%，超越歐盟、躍居全球第三；其中電腦及周邊設備出口市占率更從2016年的2.1%攀升至20%，躍居全球第二。

經濟部指出，受惠數位轉型、雲端服務與人工智慧（AI）商機，2025年全球ICT商品出口達3.6兆美元、服務輸出1.4兆美元，合計規模首度突破5兆美元，寫歷年新高。2016年至2025年ICT商品出口平均年增率6.8%，優於傳統商品的4.2%；ICT服務輸出平均年增11.5%，也高於傳統服務的6%。

觀察ICT商品出口版圖，中國大陸及香港以35.9%市占率居冠，但較2016年縮減7.5個百分點；東協以19.4%居次，增加5.2個百分點。台灣市占率則提高6.8個百分點至13%，2016年至2025年平均年增率達16.3%，為主要國家及地區中最快。

台灣最亮眼的項目為電腦及周邊設備。受美中貿易戰及供應鏈重組影響，高階產品移回台灣製造，加上AI伺服器需求強勁，2025年相關出口達2,125億美元，全球市占率20%，較2016年大增17.9個百分點，躍居全球第二，僅次於中國大陸及香港的27.9%；2016年至2025年平均年增率高達36.8%。

電子零組件方面，中國大陸及香港、東協、台灣市占率分別為39.1%、22.3%及14.9%，合計超過七成。經濟部分析，台灣為全球高階製程半導體主要供應者，但近年因應AI浪潮，部分零組件由外銷轉供國內伺服器組裝，使出口市占率僅較2016年增加0.7個百分點。

放眼ICT服務市場，2025年歐盟以49.7%全球市占率居冠，印度以9.6%居次，台灣則僅占0.7%，排名第12。不過，台灣ICT服務輸出占整體服務輸出比重，已從2016年5.8%升至2025年14.8%，略高於全球平均14.7%。