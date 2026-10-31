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國泰金李長庚談亞資中心 須兼顧普惠金融

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）昨（30）日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，國泰金控總經理李長庚指出，近年民間財富結構大幅改變，台灣已具備天時地利人和，正是建立強大資產管理平台的好時機。他也建議，亞資中心不能只談高端理財與家族辦公室，必須兼顧普惠金融。

談及國泰金控欲將投信打造成資產管理獲利的第三引擎，李長庚直言，國泰金控之所以下定決心，是看到台灣具備發展資產管理的條件，目標不只管理台灣人的錢，更希望管理海外台灣人及國際資金，讓台灣資產管理平台具備國際競爭力。

他認為，亞資中心不能只談高端理財與家族辦公室，必須兼顧普惠金融。台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）即使沒有租稅誘因，推出一年多已累積逾20萬戶，如今有了租稅優惠的誘因，動能可望更強。

同場出席的國泰投信董事長李偉正也表示，未來投信發展資產管理業應聚焦三方向，包含與銀行合作優化商品、針對新增的高淨值客群客製化服務，以及支持新興產業成為下一護國神山。

李偉正說，國泰投信已將投研專業分工，引進逾45位研究員協助基金經理人，創台灣首例，並持續整合集團資源，將國泰人壽資金與投研人才移轉至國泰投信，加速打造資產管理平台。

國泰金控 國泰 國泰投信

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