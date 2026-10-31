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國泰金李長庚力挺AI前景 硬體鏈還有發展機會

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（30）日表示，AI科技尚在發展過程中，股市因此出現震盪是必然現象，目前AI仍持續被廣泛使用，算力需求也尚未獲得充分滿足，只要相關業者持續投入資本支出，台灣硬體供應鏈就仍有發展機會。

近期美國多家大型雲端業者公布財報，卻因自由現金流不足等問題，引發外界質疑AI前景，並牽連股市震盪，台股昨天也下挫逾千點。李長庚說，新科技的落地不會一次到位，而是在震盪中往前走，當「一個科技大家都在用、很好用、還想繼續用，這個科技當然不會死掉」。

李長庚指出，AI發展有助提升生產力，市場也有不少專家認為，生產力提升將有助緩解通膨壓力。雖然目前AI產業的商業模式仍在發展，部分業者的營運及融資模式也面臨市場檢視，但不應以個別企業或專案的問題，直接看待整體AI產業前景。

以近期受到市場關注的AI雲端運算業者CoreWeave為例，李長庚表示，業者透過取得稀缺的晶片，再與大型業者如輝達簽訂算力供應合約，並以晶片及合約作為融資條件向金融機構取得資金，藉此取得資金興建算力設施。

這類商業模式能否持續，仍須視業者是否能如期提供算力、維持現金流，以及履行合約而定；若無法提供服務，可能面臨合約遭終止，卻仍須負擔設備及融資成本等風險。

李長庚認為，目前市場算力仍然不足，即使個別業者經營出現問題，其相關資產及設施仍可能有其他業者承接。以Google為例，AI逐漸進入搜尋引擎業務，若Google不持續投入資本支出、維持技術領先，未來核心業務可能受到衝擊，因此大型科技業者還是有持續投資AI的必要。

他也提到，國際貨幣基金（IMF）上修台灣今年經濟成長預測至10.7%，全球排名第二，僅次於產油國的南美洲國家蓋亞那，這樣的表現相當不容易。他認為，從長遠的角度來看，台灣在這波AI發展過程中，仍有機會創造相當大的產值。

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