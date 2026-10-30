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黑手變金手！台中金手獎25周年 盧秀燕親頒20家隱形冠軍

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市長盧秀燕親自頒獎，表揚20家績優中小企業。台中市政府／提供
台中市長盧秀燕親自頒獎，表揚20家績優中小企業。台中市政府／提供

第25屆台中市金手獎頒獎典禮30日於台中市政府市政大樓4樓集會堂舉行，由市長盧秀燕親自頒獎，表揚20家績優中小企業。盧秀燕表示，中部地區擁有深厚的研發及製造產業實力，每個產業背後都有努力為台灣拚經濟的故事，值得社會尊敬，她也期盼透過金手獎，讓百工百業的「隱形冠軍」成為有名的「顯性冠軍」。

盧秀燕指出，金手獎是台灣唯一由地方政府創辦的重量級經濟大獎，將企業業績獲利納入評選，具有指標性，得獎企業皆是產業典範。她上任第一年即提出「前店、後廠、自由港」經濟白皮書，過去8年市府自籌58億元打造國際會展中心，今年3月25日落成啟用，開幕至今已有50多檔展出，累積營業額約650億元。

台灣除高科技、晶圓及AI產業鏈外，傳統製造業更是半世紀以來的經濟命脈，市府將持續支持產業赴國際市場參展、爭取訂單。

金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成表示，每家得獎企業背後都有創業、經營及技術創新的奮鬥故事。面對關稅、供應鏈移轉、人才短缺、AI浪潮及淨零碳排等挑戰，企業須透過創新技術與數位轉型提升競爭力。

協進會近年積極推動產學合作，與9所大專院校及台師大簽訂MOU，辦理AI學習及企業輔導活動，並與日本九州大分工聯會、波蘭商務代表團交流，未來將持續促進跨產業合作與二代接班傳承。

台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖說，今年20家得獎企業涵蓋精密機械、金屬加工、工業設備、塑膠製品、食品製造及塗料等領域，展現中小企業技術實力。工策會將持續協助企業掌握政策資源、促進產業交流及數位轉型，提升經營韌性。

工策會指出，金手獎自2002年創辦以來，秉持「黑手變金手」精神，完整見證台中企業深耕市場、走向國際。根據《遠見雜誌》2026年縣市總體暨永續競爭力調查，台中的「經濟與就業」排名全國第3、六都第2；而截至今年7月底，工廠總家數達1萬9,835家，總家數及新增家數均居六都第一。

今年金手獎以「數位轉型 AI創新」為主題，鼓勵企業結合既有製造優勢與數位科技，並嚴選出20家績優企業，得獎企業分別為：禾益佳、柏升工業、正岡科技、鋐輪工業、鉅瑋實業、中美防火企業、久祐實業。

以及恒佶工業、台灣味群工業、實心食品、京佑久、恩諾基科技、潤康工業、多電工業、複上精機、鑫銘精密科技、保固油漆、金安記食品廠、圓方圓興業及世唯公司。

30日頒獎典禮，包括市長盧秀燕、經發局長張峯源、台中市工策會總幹事陳學聖、經濟部大甲幼獅產業園區服務中心主任黃紫瑜、金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成、中華民國工業區廠商聯合總會顧問蔡培松等人都出席見證。

盧秀燕說，中部擁有深厚的研發及製造實力，每個產業背後都有努力為台灣拚經濟的故事。台中市政府／提供
盧秀燕說，中部擁有深厚的研發及製造實力，每個產業背後都有努力為台灣拚經濟的故事。台中市政府／提供

第25屆金手獎頒獎典禮，由市長盧秀燕頒獎表揚20家績優中小企業。台中市政府／提供
第25屆金手獎頒獎典禮，由市長盧秀燕頒獎表揚20家績優中小企業。台中市政府／提供

金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成期勉企業，須透過創新技術與數位轉型提升競爭力。台中市政府／提供
金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成期勉企業，須透過創新技術與數位轉型提升競爭力。台中市政府／提供

台中 盧秀燕 隱形冠軍

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