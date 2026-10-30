賴總統：台灣產業須更深入參與供應鏈整合 完善海外布局

賴清德總統30日出席「榮邦啟航 鏈動全球 經濟外交高峰論壇」。他表示，面對全球經貿新局，台灣產業須更深入參與供應鏈整合，完善海外布局。政府持續串聯跨部會及產業資源，協助企業組成「聯合艦隊」、打造海外聚落、深化與當地產業合作，並透過經濟外交降低投資障礙。

賴總統致詞指出，當前地緣政治、科技發展及經濟安全考量，正全面改變全球經貿秩序。企業布局海外，不僅要考量市場、成本與生產效率，更必須兼顧供應鏈韌性、人才資源、能源條件，以及與當地產業長期合作的能力。

他說，台灣具備資通訊產業實力、精密製造技術及科學園區等產業聚落發展經驗，在全球供應鏈中持續占有不可或缺的關鍵地位。台灣產業若要走得更遠，必須從個別產品出口模式升級，更深入參與供應鏈整合，建構完整海外布局。

賴總統表示，這不僅是企業經營模式的轉變，更是台灣面對全球經貿新局必須掌握的戰略方向。要實現這項目標，需要產業界與政府攜手合作。政府在既有合作基礎上持續推動榮邦計畫，將台灣在基礎建設、人才培育及科技發展等方面的經驗，帶往友邦與更多理念相近國家。

賴總統指出，政府也從以下三個方向，協助產業布局全球。

首先，從單打獨鬥走向整體出擊。回顧台灣產業發展歷史，早期許多中小企業家帶著「007手提箱」走訪世界各地爭取訂單，再將訂單帶回台灣，形成「客廳即工廠」的生產模式。如今台灣企業已具備赴海外投資設廠的能力，下一階段更要朝更廣面向發展。

上個月他在「投資歐盟論壇」提及，台灣企業赴歐投資已從單一個案，逐步走向更整合、長期且具規模的布局。政府將持續串聯各部會專業及資源，協助產業升級轉型，並由大型企業帶領供應鏈上下游廠商組成「聯合艦隊」，打造海外聚落，以團隊方式進軍世界。

第二，從設廠走向扎根。產業布局不僅要廣，也要深。企業除了建立生產據點，更要連結當地研發、人才與市場，將台灣的技術及管理經驗與當地產業優勢結合，建立緊密合作關係，促進雙贏發展。

第三，由政府擔任企業後盾。面對全球進入AI時代，政府提出「AI新十大建設」計畫，期盼在2040年前協助至少100萬家中小微企業進行數位、智慧及淨零轉型，並打造創新創業生態系，讓食衣住行育樂、士農工商都能導入AI，使台灣成為智慧生活圈。

政府也將結合公協會，整合業界需求及海外資源，並透過經濟外交協助降低投資障礙，提升行政、生產及研發效率。

賴總統提到，除了協助企業在海外站穩腳步，政府也持續穩固國內產業基礎。他在今年520就職兩周年談話中曾向社會大眾報告，政府將提出「支持及壯大中小微企業方案」，8年加碼投入1,000億元預算，每年支持經費倍增至250億元，加速中小微企業轉型升級。

此外，明年度中央政府總預算的科技發展預算達2,292億元，創歷年新高。其中AI新十大建設編列406億元，持續挹注資源，強化台灣創新與競爭力。

賴總統強調，當台灣的實力更穩固、海外布局更完整，台灣將不只是全球供應鏈的參與者，更能成為海外產業生態系的建構者，攜手國際夥伴共創全球繁榮發展。這不僅能促進經濟發展、展現外交力量，讓台灣與更多國家建立友誼，也有助於地緣政治的穩定。