快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

股市創高、車市回溫 第3季民間消費年增5.37%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣經濟高速成長，民間消費也持續熱絡。主計總處30日公布第3季民間消費實質成長5.37%，受惠於股市創高帶動財富效果，加上車市買氣回升、手機新品熱銷及旅遊需求延續，支撐民眾消費動能。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，第3季企業獲利表現亮眼，推升股市創高，加上就業市場持續改善，帶動家庭財富及所得增加，均有助於支撐民眾消費意願。

從各項消費指標觀察，第3季零售業營業額年增7.6%，寫下13季以來新高，餐飲業營業額亦年增3.93%，顯示民間消費維持成長動能。

其中，股市財富效果尤其明顯。江心怡指出，第3季股市成交值較去年同期增加約一倍，金融市場交易熱絡，不僅帶動證券、基金等交易手續費收入增加，也透過財富效果挹注民間消費。

車市買氣同樣回溫。江心怡表示，第3季自用小客車新領牌數較去年同期增加約一成，加上手機新品熱銷，帶動資通訊及交通運輸等相關消費成長。

但民間消費持續熱絡之際，物價上漲壓力也逐漸浮現。主計總處統計，第3季消費者物價指數（CPI）年增2.43%，寫下11季以來新高，外界關注物價漲勢是否逐漸侵蝕民眾購買力，進而影響消費意願。

對此，江心怡坦言，價格上揚確實可能影響民眾消費意願，不過，目前家庭財富所得效果仍佳，民眾購買力仍有支撐，因此物價上漲對民間消費的影響尚不明顯，整體消費動能仍然穩健。

主計總處 車市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI半導體投資帶動成長 台中市第3季公司登記資本額年增9.49%創新高

美上季GDP大增3.4%…PCE通膨指標偏高 仍符合預期

台中經濟指標連22季稱冠 AI 半導體投資帶動

AI 商機熱度延續、台股交易量能高檔 財政部估全年稅收首跨4兆元

相關新聞

台股重挫千點 國安基金執秘：股市有漲有跌很正常

台股30日重挫千點，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華今表示，其實股市有漲有跌很正常，除非是經濟或國際情勢碰到重大問題才比較需要稍微注意一下。「如果是真的有問題我們再看看怎麼去處理。」

經濟部認了：沙拉油缺口仍大 年底前還有3900公噸進口

經濟部今（30）日表示，為因應中聯油脂停工對國內沙拉油供應造成的影響，持續受理食品業者用油需求，透過供需媒合、協調增產及鼓勵進口等措施，增加市場供應來源，協助業者取得所需原料。目前經濟部收到各界用油請求，除先前媒合大型業者外，也將協助中小型業者以商圈或夜市自治會為單位，由經濟部進行媒合協助，另外也呼籲地方政府及業者能讓合格檢驗的商品盡速上架。

史上最長…景氣連十月亮紅燈 國發會看好企業接單、投資動能續熱

AI需求火熱，推升台灣景氣寫下歷史新頁。國發會昨（29）日公布9月景氣對策信號，連十月亮出代表景氣熱絡的紅燈，寫下1984年採用九項構成項目以來史上最長連紅紀錄。國發會表示，在企業接單與投資動能續強下，年底前「非常有希望」維持紅燈。

手機平均進口單價漲23%！財政部揭高階新機、AI 需求推升成本

今年前九月手機進口值達25.4億美元，年增23%，但進口數量幾乎持平；筆電及平板電腦進口值則年增5.9%。財政部分析，應主要與成本上升、平均單價調高有關。

罹癌切除器官免等六個月！出院即可申請勞保失能給付

勞動部表示，當勞工不幸罹患癌症，如果因手術治療切除器官，出院即可申請勞工保險失能給付，即時減輕醫療費用與生活負擔，維持基本經濟照護。

政府負擔加碼至六成！農退儲金提繳比率 11月開放調整

勞保局提醒，農民退休儲金提繳比率具有彈性，每年更提供二次調整機會。2026年最後一次提繳比率調整，將於11月1日起至11月30日止開放受理，農（漁）民可把握這個時候檢視財務狀況靈活調升，並善用政府提繳分擔提高至六成的新制利多，幫自己存下一份更穩健的退休金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。