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第3季GDP成長率衝14.36% 寫48年同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI持續帶動台灣經濟高速成長。主計總處30日公布第3季經濟成長率概估達14.36%，較8月預測的11.42%大幅上修2.94個百分點，寫下48年來第3季新高，並連續四季維持雙位數成長。總計今年前三季經濟成長率達14.22%，更是半世紀以來同期新高。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，即使目前比較基期已高，今年逐季經濟成長率仍維持雙位數，顯現內外皆熱，整體經濟強勁成長。

從各季走勢觀察，台灣去年第4季經濟成長率達12.95%，今年第1季攀升至15.43%，第2季為12.93%，第3季再回升至14.36%，連續四季維持雙位數成長，僅次於1986年下半年起連續六季雙位數成長的紀錄。江心怡指出，當時主要受經濟自由化，以及資本、外匯管制逐步放寬等因素帶動。

而本季經濟成長最大的動能，來自AI出口帶動企業投資。江心怡表示，AI需求持續強勁，不僅帶動相關產品出口超乎預期，更進一步推升資本形成成長，促使廠商積極布建設備、提升先進製程及擴充產能。

依據主計總處統計，第3季按美元計價商品出口年增44.63%；併計三角貿易及服務輸出，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長21.12%，較原先預測增加1.46個百分點。

且AI熱潮之外，傳統產業也逐漸浮現回溫跡象。江心怡表示，若扣除電子及資通訊產品，第3季其餘商品出口仍呈現雙位數成長，顯示傳統產業出口表現已有改善。

出口暢旺也帶動國內企業加快投資腳步。第3季以新台幣計價資本設備進口年增58.5%，其中半導體設備進口年增35.66%，機械設備、運輸工具、智慧財產及營建工程投資亦同步成長。

在企業擴產及設備投資帶動下，第3季資本形成實質成長26.36%，較原先預測增加4.26個百分點，寫下20季以來新高，對經濟成長貢獻達6.32個百分點，成為推升經濟成長的重要動能。

總計第3季內需對經濟成長貢獻9.41個百分點，外需貢獻4.94個百分點。

經濟成長率 GDP

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