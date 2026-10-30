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台股重挫千點 國安基金執秘：股市有漲有跌很正常
台股30日重挫千點，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華今表示，其實股市有漲有跌很正常，除非是經濟或國際情勢碰到重大問題才比較需要稍微注意一下。「如果是真的有問題我們再看看怎麼去處理。」
阮清華30日出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會，會後受訪時作上述表示。他認為股市有漲有跌很正常，不可能每天漲，也不可能每天跌，股市本來就是漲多回檔，回檔以後到一定的程度又上去了，這是很正常循環，除非產業、經濟或國際情勢碰到重大問題，才比較需要稍微注意一下。
至於外資賣超一千多億元，他指出，跟過去比起來也排不上名。外資一向都是會調節，不可能一直買，有時候會賣很正常。
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