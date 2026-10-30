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經濟部認了：沙拉油缺口仍大 年底前還有3900公噸進口

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中聯油脂今年7月爆發致癌大豆沙拉油案件，致癌物超標「苯駢芘」大豆沙拉油品共8478公噸流向下游，遭檢方逾8月起訴，且衛生單位對其祭出行政處分，至今尚在停業中，國內沙拉油因此供不應求，缺口很大。聯合報系資料照
中聯油脂今年7月爆發致癌大豆沙拉油案件，致癌物超標「苯駢芘」大豆沙拉油品共8478公噸流向下游，遭檢方逾8月起訴，且衛生單位對其祭出行政處分，至今尚在停業中，國內沙拉油因此供不應求，缺口很大。聯合報系資料照

經濟部今（30）日表示，為因應中聯油脂停工對國內沙拉油供應造成的影響，持續受理食品業者用油需求，透過供需媒合、協調增產及鼓勵進口等措施，增加市場供應來源，協助業者取得所需原料。目前經濟部收到各界用油請求，除先前媒合大型業者外，也將協助中小型業者以商圈或夜市自治會為單位，由經濟部進行媒合協助，另外也呼籲地方政府及業者能讓合格檢驗的商品盡速上架。

在國內供給方面，經濟部表示，先前已協調大統益、長輝及台糖增產，每月合計增加4400噸沙拉油供應量。另亦責成台糖辦理粗油採購及擴大精煉產能，力拼於12月起再增加每月500噸供應量。

在進口方面，行政院公告自10月1日起將沙拉油進口關稅由5%調降至免稅，為期6個月，藉以鼓勵進口商擴大進口沙拉油，進一步增加市場供應，目前經濟部已協調油品進口商第4季擴大進口5000噸，包含10月已進口1100噸、11月將進口2000噸及12月將進口1900噸。

經濟部自7月起至9月中旬，透過供需媒合機制，已協助餐飲、罐頭、糕餅餡料及校園團膳等業者共50家，取得411噸沙拉油；後續持續協調供需雙方，至10月中旬再協助39家業者取得1431噸沙拉油，合計已協助89家業者取得1842噸沙拉油。

經濟部表示，由於國內油品缺口仍大，目前已有業者進口外國沙拉油，近期食品加工、餐飲及烘焙業者仍反映用油需求，經濟部將媒合雙方、紓解沙拉油供應壓力。

經濟部強調，沙拉油供應問題有賴中央與地方共同努力，亟需相關機關積極協調、密切配合，在確保食品安全的前提下，共同促進沙拉油供應穩定及食品產業恢復正常運作。

經濟部 沙拉油

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