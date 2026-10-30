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第3季GDP成長率上修至14.36% 連四季雙位數成長
AI商機持續帶動台灣經濟高速成長。主計總處30日公布第3季經濟成長率概估達14.36%，較8月預測的11.42%大幅上修2.94個百分點，優於預期，並連續四季維持雙位數成長。
從各季走勢觀察，台灣去年第4季經濟成長率達12.95%，今年第1季進一步攀升至15.43%，第2季為12.93%，第3季則回升至14.36%，連續四季維持雙位數成長。今年前三季經濟成長率達14.22%，顯示即使去年基期已高，經濟仍維持強勁成長。
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