第3季GDP成長率上修至14.36% 連四季雙位數成長

台股30日重挫千點，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華今表示，其實股市有漲有跌很正常，除非是經濟或國際情勢碰到重大問題才比較需要稍微注意一下。「如果是真的有問題我們再看看怎麼去處理。」

2026-10-30 16:46