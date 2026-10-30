手機平均進口單價漲23%！財政部揭高階新機、AI 需求推升成本

今年前九月手機進口值達25.4億美元，年增23%，但進口數量幾乎持平；筆電及平板電腦進口值則年增5.9%。財政部分析，應主要與成本上升、平均單價調高有關。

手機是我國具規模的進口消費品，據財政部統計數據顯示，其進口值由109年的28.7億美元，增至114年的34.4億美元，近四年進口數量則大致維持在每年600萬支左右。今年前九月進口385萬支，年增僅0.03%，平均每支進口單價卻達659美元，年增23%。

手機平均進口單價上升，除與新機上市、高階機種占比提高有關，也反映AI需求排擠效應，推升記憶體等零組件成本的壓力。

另外，筆電及平板電腦方面，新冠疫情帶動遠距工作與學習需求，進口值在110年明顯成長，並於111年達到21.1億美元高點。今年前九月進口值為12.7億美元，年增5.9%；進口數量約210萬台，僅增0.4%，平均每台進口單價則為604美元，上漲5.5%，顯示進口值增加應主要來自成本帶動的單價調升。

至於其他消費性電子產品中，今年前九月耳機進口值達2.6億美元，年增26.3%。自109年起，全年耳機進口值落在2.6億至3.1億美元之間，明顯高於106年以前不到1億美元的水準，主要與真無線藍牙耳機逐漸普及，以及國際品牌陸續推出新品有關。

電視機及顯示器今年前九月進口值為4.4億美元，年增12.2%。這類產品進口值曾在110年升至7.6億美元，之後整體呈下降趨勢，可能與疫情紅利消退、家庭娛樂型態轉變等因素有關。揚聲器（喇叭）進口則除112年衰退外，近年大致穩定成長，今年前九月進口值約9,700萬美元，年增7.9%。

相較之下，影像遊戲機今年前九月進口值為1.1億美元，年減48.4%。遊戲機進口容易受到新品上市、通路備貨等因素影響，波動較大；今年下滑除比較基期偏高外，廠商因應零組件成本上升調漲售價，也可能影響消費者購買意願。