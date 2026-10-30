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罹癌切除器官免等六個月！出院即可申請勞保失能給付

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部表示，當勞工不幸罹患癌症，如果因手術治療切除器官，出院即可申請勞工保險失能給付，即時減輕醫療費用與生活負擔，維持基本經濟照護。

勞工在勞工保險加保有效期間，經診斷罹患癌症或因傷病切除臟器如胃、胰、脾、腎、子宮、卵巢、乳腺等器官，因器官切除後，身體缺損的狀態已經確定，符合勞工保險失能給付標準規定的「器質性失能」項目，現行規定於手術出院後，無須等待六個月治療觀察期，即可請醫院開具「勞工保險失能診斷書」，向勞保局提出申請勞保失能給付。

另之後勞工若因癌症復發轉移，導致失能程度加重並影響工作能力，可在最後一次手術滿六個月後，再次申請失能程度加重後的勞保失能給付。

勞動部舉例，勞工李小姐因罹患胃癌，於2026年9月1日進行手術切除胃臟，並於2026年9月10日出院，因李小姐「胃全切除」，係屬出院時症狀已固定的器質性失能，故不需要等待六個月治療期，出院即可請醫院開具「勞工保險失能診斷書」，向勞保局申請失能給付。

之後李小姐如因癌症復發轉移，致身體狀況變差，工作能力受損，可在最後一次手術滿六個月後，再次申請失能程度加重的失能給付。

勞動部提醒，胸腹部臟器切除於器官切除出院之日即可診斷失能，勞工如符合請領規定，需於出院起五年內提出申請，以免罹於時效無法給付。有關勞保失能給付之請領資格、給付標準、請領手續等相關說明，可參閱勞保局全球資訊網。

勞保 器官 罹癌

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