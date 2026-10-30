政府負擔加碼至六成！農退儲金提繳比率 11月開放調整

勞保局提醒，農民退休儲金提繳比率具有彈性，每年更提供二次調整機會。2026年最後一次提繳比率調整，將於11月1日起至11月30日止開放受理，農（漁）民可把握這個時候檢視財務狀況靈活調升，並善用政府提繳分擔提高至六成的新制利多，幫自己存下一份更穩健的退休金。

勞保局表示，農退儲金制度兼具彈性與優渥的加碼保障，農（漁）民可依個人經濟能力，在最低工資的1%至10%範圍內自主選擇提繳比率。提繳比率越高，存得越多；今年「農民退休儲金條例」修正施行後，政府提繳分擔比例已由原本的50%提高至60%（農民負擔40%、政府負擔60%）。

因此，若農（漁）民朋友調高提繳比率，不僅個人存下的退休準備變多，獲得政府的加碼補助也會一併提升，加速個人專戶的資金累積。

若農（漁）民朋友今年財務調配有餘裕，不妨把握11月的調整機會，於11月30日前向戶籍所在地之基層農（漁）會提出調高申請；經農（漁）會於當月底前通知勞保局後，新調整的比率將於2026年12月1日生效。錯過這次11月的申請時間，下一次調整就必須等到2027年5月。

提高提繳比率試算，以2026年最低工資29,500元為例：

調整前（假設提繳5%，提繳總金額2,950元(29,500×5%×2)）

農民每月繳納提繳金額1,180元(2,950元×40%)

政府另外補助提繳金額1,770元(2,950元×60%)

11月申請調高至10%（自12月1日生效，提繳總金額5,900元(29,500×10%×2)）：

農民每月繳納提繳金額2,360元(5,900元×40%)

政府另外補助提繳金額3,540元(5,900元×60%)

農民每月多繳納1,180元，就能讓政府每月注入專戶的加碼金，從1,770元增加至3,540元（增加1,770元），退休專戶每月共有5,900元穩健入帳。

勞保局補充，想知道自己目前的提繳比率是多少？個人專戶已經累積多少金額？或者調高提繳比率後未來能領多少退休儲金？除了親洽投保農（漁）會外，亦可隨時透過「勞保局e化服務系統」查詢。此外，勞保局網站亦有便捷的試算工具，歡迎多加利用。