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國經協會理事長呂桔誠率團赴美與威斯康辛州科技產業協會簽署MOU

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國經協會理事長呂桔誠（右2）與威斯康辛科技產業協會會長Maggie Brickerman（左2）簽署合作備忘錄（MOU），並由駐芝加哥辦事處長類延峰（右1）、威州經發廳長John Miller共同見證。圖/國經協會提供
國經協會理事長呂桔誠（右2）與威斯康辛科技產業協會會長Maggie Brickerman（左2）簽署合作備忘錄（MOU），並由駐芝加哥辦事處長類延峰（右1）、威州經發廳長John Miller共同見證。圖/國經協會提供

中華民國國際經濟合作協會（CIECA）理事長呂桔誠率領「2026台美經濟合作及商機考察團」赴美訪問，繼與亞利桑那州商務管理局（ACA）完成簽署合作備忘錄（MOU）後，27日再與威斯康辛州科技委員會（Wisconsin Technology Council, WTC）簽署MOU，為台灣與美國中西部科技產業合作立下重要里程碑。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處(TECO)與WTC在27日共同主辦「臺灣—威斯康辛州科技與貿易論壇」，於歷史悠久的Madison Club舉行，匯集威州政府及麥迪遜市政要、科技與製造業、學研機構及工商界代表，聚焦台美科技創新、產業升級與雙向投資合作。

威斯康辛州科技委員會創立於2001年，是由威斯康辛州政府與州議會透過跨黨派法案共同成立的獨立、非營利科學與科技顧問機構，致力於推動新創投資、科技經濟與傳統產業的創新升級。會中由呂桔誠與WTC會長Maggie Brickerman共同簽署MOU，並由駐芝加哥辦事處類延峰處長及威斯康辛州經濟發展廳(WEDC) John Miller廳長共同見證，象徵雙方正式建立長期科技與經貿合作平台。並有威州參議長Mary Felzkowski、財務長John Leiber、州參議員Melissa Ratcliff、州眾議員Barbara Dittrich等70多位政商學界人士出席。

呂桔誠以「Reciprocating the Seed of Innovation: Taiwan’s Strategic Role in the Reindustrialization of America and the Wisconsin-Taiwan Partnership」為題進行演講，接續進行專題座談，探討傳統製造業如何結合人工智慧、智慧製造及新興科技，提升產業競爭力。透過台美企業與學研代表交流，探索研發成果商業化、先進製造技術應用及跨國供應鏈合作等機會。

呂桔誠表示，威斯康辛州擁有深厚的製造業基礎與優質科技研發環境，與臺灣在電子資訊、人工智慧及先進製造等領域高度互補，透過MOU建立雙方長期合作關係，將臺灣科技實力與當地產業有效連結，協助企業尋找技術夥伴、市場通路及投資機會，將交流成果轉化為實質商機。

包括鴻海科技集團北美總部、中華電信全球公司、工研院北美公司、碩網資訊、資訊工業策進會、國立中山大學、輸出入銀行及多家企業金融與專業服務機構代表均參與此次訪問團，涵蓋人工智慧、資訊通訊、電子電機、再生能源、化學材料及金融服務等領域，結合台灣科技研發、先進製造與金融資源，積極拓展美國產業合作及投資商機。

此次MOU結合台灣科技產業優勢與威斯康辛州的製造業基礎、創新企業及學研資源，建立企業媒合、技術交流與投資合作的長期管道。透過WTC的產業與創新網絡，協助台灣企業連結當地科技公司、研發機構及潛在合作夥伴。

呂桔誠亦率訪團拜會市長Satya Rhodes-Conway，雙方就科技創新、城市經濟發展、人才培育及企業投資交換意見，探索台灣科技產業與當地創新生態系的合作機會。

赴美 理事長 威州

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