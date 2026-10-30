瑞銀 CIO：台灣企業獲利今明兩年預估增42%、37%

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮指出，2026年亞洲除日本以外的獲利成長亦明顯領先股價表現，預期2027年企業獲利成長20%。台灣有望受惠於AI成長，憑藉半導體及AI硬體供應鏈優勢，相關需求以從先進晶片延伸至封裝測試、晶片設計、伺服器、電源及散熱等領域。預期台灣企業獲利在2026及2027年分別成長42%及37%，反映AI資料中心及硬體需求仍是主要成長動力。

胡俊禮表示，近期市場不確定性升高，債券殖利率與油價走高，AI投資報酬亦受關注。隨美國期中選舉臨近，政治消息或加劇短期波動，但企業盈利、利率與能源價格等基本面因素，對中長期市場更為重要。對長期投資人而言，在市場不確定性仍高的環境下，維持均衡配置有助於兼顧成長、收益與風險管理。

企業獲利仍是看好股市前景的重要基礎。預期標普500指數第3季每股獲利將年增28%，受惠於AI需求、工業週期改善及高收入消費者保持韌性。AI仍是重要成長引擎，雲端業務平均收入成長預計由6月季度的48%加速至9月季度的58%。

不過，市場焦點正由AI投資規模轉向商業化成果，企業能否將投入轉化為收入及投資報酬更受關注。部分AI運算服務領域面臨融資及執行壓力，但GPU租賃價格走高及半導體企業盈利強勁，顯示整體需求仍具韌性。獲利成長也正向其他領域擴散。美國製造業新訂單已連續九個月處於擴張區間，有利工業及其他週期性類股，歐洲則受惠於製造業改善、成本控制及投資增加。

債券市場近期顯著重新定價，美國10年期公債殖利率一度升至5.36%，創2002年以來新高。通膨、貨幣政策、財政疑慮及AI相關融資需求，均增加殖利率上行壓力。

然而，目前較高的收益已提供更大緩衝。以目前水準計算，美國2年、5年及10年期公債殖利率需分別再升約254、113及65個基點，未來一年的資本損失才會抵銷期間收益。換言之，近期重新定價已改善高品質債券的風險報酬，而基本情境仍預期未來12個月殖利率溫和回落。

地緣政治局勢使能源重新成為市場焦點。中東供應受阻，加上俄烏衝突持續影響能源基礎設施，令實體市場維持偏緊，短期能源價格或保持高位。不過，隨替代管線擴充、其他地區增產及貿易路線調整，全球能源體系正逐步適應供應衝擊。

較高能源價格仍會增加通膨與經濟成長壓力，估計近期油價漲幅可能令全球GDP成長減少約0.3至0.5個百分點。然而，AI投資、家庭資產負債表韌性，以及各經濟體自2022年能源衝擊後提升的適應能力，均有助緩衝影響。因此，能源風險值得關注，但目前尚不足以改變整體市場方向。

儘管能源價格、地緣政治及美國期中選舉或加劇短期波動，企業獲利與經濟活動仍具韌性。較高利率與能源成本意味投資需要更具選擇性，但現階段不建議全面轉向防守。

股票方面，CIO對市場前景維持正面看法，建議以多元化核心持股為基礎，並可趁市場走強時適度降低單一股票過度集中的風險。固定收益方面，近期債市重新定價提升高品質債券的報酬潛力。相對看好部分中期至較長天期的高品質債券，利用目前較高殖利率強化收益與分散效果，同時對最長天期維持審慎。大宗商品方面，能源供應風險進一步凸顯廣泛商品配置的分散價值。

胡俊禮表示，對長期投資者而言，與其等待不確定性消退，更重視維持市場參與，並將超出短期需求的現金逐步投入市場，在把握成長與收益機會的同時提升投資組合韌性。