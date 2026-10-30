快訊

台股45K保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

「蘋果稅」降價！公平會宣布 台灣App Store佣金明起30%降至26%　

台南車站公共鋼琴爆紅突貼「禁未申請演奏」公告引論戰 新規出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

9月製造業續旺 台經院製造業景氣燈號亮連續第五個黄紅燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
9月台經院製造業景氣燈號亮出第五個代表景氣揚升黃紅燈。圖／台經院提供
9月台經院製造業景氣燈號亮出第五個代表景氣揚升黃紅燈。圖／台經院提供

台經院今天發布9月製造業景氣燈號，雖受惠AI、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能也回升，但外銷訂單及製造業生產指數年增幅較上月收斂，製造業景氣信號值較上月微降0.26分至16.22分，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈。

台經院指出，9月受惠AI、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，加上部分傳統產業歲修結束、產銷動能回升，9月進出口、外銷訂單金額均創歷年單月新高，製造業生產指數也是史上第三高，

不過9月外銷訂單及製造業生產指數年增率較上月收斂，加上出口物價指標漲幅趨緩，影響需求面、售價面及原物料投入面等指標表現。另一方面，國內股市走揚，加上製造業廠商看好當月景氣的比例較上月增加，因此製造業景氣信號值由115年8月16.48分，下降0.26分至16.22分，燈號續為代表景氣揚升的黃紅燈。

觀察細部產業，台經院指出，電腦、電子產品及光學製品業受惠於雲端服務、AI基礎設施持續擴張，帶動伺服器、網通等產品需求續強，加上消費性電子新機備貨需求升溫，出口、外銷接單及生產指數年增率均維持雙位數成長，9月本產業景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。

至於基本金屬業，也因AI及半導體相關供應鏈需求，帶動銅箔、銅箔基板及部分非鐵金屬產品需求增加，加上鍍鋅鋼及鋼捲鋼板接單成長，生產指數由負轉正，出口與外銷訂單亦維持成長，9月產業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。機械業也因受惠半導體業者擴大先進製程及高階封測等資本支出，推升半導體、自動化設備及相關零組件需求，加上工具機接單續增，出口、外銷訂單及生產指數年增率均逾二成，9月產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

展望未來，台經院認為全球AI、高效能運算及雲端應用需求仍支撐台灣製造業成長，但中東軍事衝突、能源價格波動及融資成本上升，不僅增加企業營運壓力，可能進一步制約投資與消費動能。

此外，９月資訊通信產品對美國接單年增率由8月的195.3%收斂至117.6%，雖仍保持強勁成長，但後續增速是否持續放緩值得關注；加上以新台幣計價的出口物價增速趨緩，未來仍需持續觀察外需、產品價格及各產業生產動能的變化。

景氣燈號 製造業 台經院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

史上最長…景氣連十月亮紅燈 國發會看好企業接單、投資動能續熱

破歷史紀錄！景氣燈號連亮10顆紅燈 有望一路亮到年底

史上最長！景氣燈號連十紅 國發會：有望續紅至年底

破紀錄！國發會景氣燈號連十紅 改寫史上最長紅紀錄

相關新聞

史上最長…景氣連十月亮紅燈 國發會看好企業接單、投資動能續熱

AI需求火熱，推升台灣景氣寫下歷史新頁。國發會昨（29）日公布9月景氣對策信號，連十月亮出代表景氣熱絡的紅燈，寫下1984年採用九項構成項目以來史上最長連紅紀錄。國發會表示，在企業接單與投資動能續強下，年底前「非常有希望」維持紅燈。

從3人團隊到近40人-沐光研創如何透過DA BOSS找到企業成長所需資源

從假日市集的一張攤位，到電商平台、百貨專櫃，再到近40人的團隊，沐光研創從一把臺灣職人製作的梳子出發，逐步拓展品牌市場。 然而，公司變大並不代表經營變得更輕鬆。當團隊從最初3人快速成長，人才如何招募、員工如何管理、訂單如何穩定配送，以及財務、庫存與採購資訊如何整合，都成為創辦人必須面對的新課題。 透過永豐銀行DA BOSS生態平台，沐光研創陸續找到人資管理、人才招募、物流配送及ERP系統等企業服務，逐步補上品牌成長後的管理缺口，也讓團隊能將更多心力重新放回產品與市場。 從假日市集走進百貨專櫃 一把臺灣製梳子的品牌成長路 沐光研創創辦人曾赴澳洲打工度假。在海外生活期間，他開始思考，臺灣擁有許多品質優良的製造技術與產品，卻未必有足夠機會被國際市場看見，因此萌生將臺灣製造的好產品推向市場的想法。回臺後，他選擇從臺灣職人製作的高品質梳子出發，展開品牌創業之路。 品牌初期從假日市集擺攤開始，透過與消費者面對面接觸，觀察使用需求並累積市場回饋；之後進入電商平台，逐步拓展線上客群，進一步成立品牌與公司。 目前，沐光研創除了透過品牌網站接觸目標消費者，也已進駐百貨設立實體櫃位，讓消費者能夠親自體驗臺灣

9月製造業續旺 台經院製造業景氣燈號亮連續第五個黄紅燈

台經院今天發布9月製造業景氣燈號，雖受惠AI、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能也回升，但外銷訂單及製造業生產指數年增幅較上月收斂，製造業景氣信號值較上月微降0.26分至16.22分，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈。

財部：前9月手機進口值年增23%　主因平均單價上漲

財政部最新統計顯示，今年前9月手機、筆電及平板電腦進口值達25.4億美元、12.7億美元，較去年同期增加23%、5.9%...

無薪假補貼 下月起限三行業…每人最高月領11,500元

九行業減班休息（俗稱無薪假）薪資補貼實施至10月31日，勞動部昨（29）日召開僱用安定措施諮詢會議，決議自11月起，適用行業僅限機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、化學材料及肥料製造業三行業，實施六個月至2027年4月30日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。