9月製造業續旺 台經院製造業景氣燈號亮連續第五個黄紅燈

台經院今天發布9月製造業景氣燈號，雖受惠AI、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，傳產產銷動能也回升，但外銷訂單及製造業生產指數年增幅較上月收斂，製造業景氣信號值較上月微降0.26分至16.22分，製造業景氣亮出連續第五個代表景氣揚升的黃紅燈。

台經院指出，9月受惠AI、高效能運算及國際品牌新機備貨需求續強，加上部分傳統產業歲修結束、產銷動能回升，9月進出口、外銷訂單金額均創歷年單月新高，製造業生產指數也是史上第三高，

不過9月外銷訂單及製造業生產指數年增率較上月收斂，加上出口物價指標漲幅趨緩，影響需求面、售價面及原物料投入面等指標表現。另一方面，國內股市走揚，加上製造業廠商看好當月景氣的比例較上月增加，因此製造業景氣信號值由115年8月16.48分，下降0.26分至16.22分，燈號續為代表景氣揚升的黃紅燈。

觀察細部產業，台經院指出，電腦、電子產品及光學製品業受惠於雲端服務、AI基礎設施持續擴張，帶動伺服器、網通等產品需求續強，加上消費性電子新機備貨需求升溫，出口、外銷接單及生產指數年增率均維持雙位數成長，9月本產業景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。

至於基本金屬業，也因AI及半導體相關供應鏈需求，帶動銅箔、銅箔基板及部分非鐵金屬產品需求增加，加上鍍鋅鋼及鋼捲鋼板接單成長，生產指數由負轉正，出口與外銷訂單亦維持成長，9月產業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。機械業也因受惠半導體業者擴大先進製程及高階封測等資本支出，推升半導體、自動化設備及相關零組件需求，加上工具機接單續增，出口、外銷訂單及生產指數年增率均逾二成，9月產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

展望未來，台經院認為全球AI、高效能運算及雲端應用需求仍支撐台灣製造業成長，但中東軍事衝突、能源價格波動及融資成本上升，不僅增加企業營運壓力，可能進一步制約投資與消費動能。

此外，９月資訊通信產品對美國接單年增率由8月的195.3%收斂至117.6%，雖仍保持強勁成長，但後續增速是否持續放緩值得關注；加上以新台幣計價的出口物價增速趨緩，未來仍需持續觀察外需、產品價格及各產業生產動能的變化。