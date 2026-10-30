從3人團隊到近40人-沐光研創如何透過DA BOSS找到企業成長所需資源

從假日市集的一張攤位，到電商平台、百貨專櫃，再到近40人的團隊，沐光研創從一把臺灣職人製作的梳子出發，逐步拓展品牌市場。

然而，公司變大並不代表經營變得更輕鬆。當團隊從最初3人快速成長，人才如何招募、員工如何管理、訂單如何穩定配送，以及財務、庫存與採購資訊如何整合，都成為創辦人必須面對的新課題。

透過永豐銀行DA BOSS生態平台，沐光研創陸續找到人資管理、人才招募、物流配送及ERP系統等企業服務，逐步補上品牌成長後的管理缺口，也讓團隊能將更多心力重新放回產品與市場。

從假日市集走進百貨專櫃 一把臺灣製梳子的品牌成長路

沐光研創創辦人曾赴澳洲打工度假。在海外生活期間，他開始思考，臺灣擁有許多品質優良的製造技術與產品，卻未必有足夠機會被國際市場看見，因此萌生將臺灣製造的好產品推向市場的想法。

回臺後，他選擇從臺灣職人製作的高品質梳子出發，展開品牌創業之路。

品牌初期從假日市集擺攤開始，透過與消費者面對面接觸，觀察使用需求並累積市場回饋；之後進入電商平台，逐步拓展線上客群，進一步成立品牌與公司。

目前，沐光研創除了透過品牌網站接觸目標消費者，也已進駐百貨設立實體櫃位，讓消費者能夠親自體驗臺灣製梳子的品質。團隊也從創業初期的3人，成長至包含正職、兼職及門市人員在內的近40人規模。

品牌看似逐漸站穩腳步，新的問題卻也隨之而來。

沐光研創創辦人期許將臺灣職人製作的高品質梳子，推向國際市場。 圖／沐光研創提供

公司變大後 原本的經營方式為何開始跟不上

在只有3人的創業階段，許多事情可以靠創辦人親力親為，或透過團隊成員之間的即時溝通完成。

但當品牌通路增加、訂單成長，正職、兼職與門市人員也陸續加入，原本依賴人工、經驗及口頭溝通的方式，便開始難以支撐新的營運規模。

沐光研創面臨的問題，已經不只是「如何把產品賣出去」，而是企業成長後更複雜的管理課題：

•員工增加後，如何建立符合法規且清楚的人資管理流程？

•品牌持續拓展，如何找到認同品牌並符合需求的人才？

•訂單及銷售通路增加後，如何建立穩定的出貨與配送機制？

•財務、庫存、採購及銷售資訊增加後，如何減少分散管理造成的負擔？

這些問題看似分散，實際上都是企業從創業走向制度化經營時，必須補上的管理基礎。

對中小企業而言，困難往往不是發現問題，而是在有限時間內找到合適的服務與資源。若每一項需求都由經營者自行搜尋、比較及洽談，不只耗費時間，也可能因缺乏相關經驗，增加選擇與導入服務的成本。

人資 招募 物流 ERP 沐光研創如何補上四項管理缺口

為了更有效率地找到合適資源，沐光研創透過DA BOSS生態平台，依照企業現階段的需求，接觸不同領域的服務與合作資源。

團隊不再只有3人 人資管理必須走向制度化

當公司只有少數成員時，請假、出勤或工作安排，可能透過口頭溝通便能完成；但當團隊接近40人，若缺乏清楚的人資流程，不只會增加行政負擔，也容易造成資訊落差。

在人資管理方面，沐光研創採用人易NUEIP系統，協助公司逐步建立請假、出勤等基礎管理流程，讓員工有所依循，也讓管理者能更有系統地掌握人事資訊。

品牌持續成長 更需要找到適合的人才

從電商營運到百貨門市，品牌需要的人才類型也更加多元。對成長中的企業來說，如何擴大職缺曝光、接觸適合的人選，是支撐下一階段發展的重要工作。

透過104人力銀行的職缺曝光與人才媒合服務，沐光研創得以拓展招募管道，減少自行尋找人才所需的時間，尋找願意與品牌共同成長的團隊成員。

訂單增加之後 物流也是品牌體驗的一部分

消費者對品牌的感受，不只來自商品本身。商品能否準時、完整地送達，也直接影響消費體驗。

隨著訂單與銷售通路增加，沐光研創透過新竹物流的配送網絡與服務方案，建立較穩定的出貨流程，讓物流不再只是商品離開倉庫後的工作，而是品牌服務的一部分。

營運資訊越來越多 ERP協助企業看清經營狀況

當企業規模擴大，財務、庫存、採購及銷售資訊也會變得更加複雜。如果資訊分散在不同表單或由不同人員管理，不只增加核對時間，也可能影響經營判斷。

沐光研創導入鼎新 ERP系統，將原本較為分散的營運資訊進一步整合，協助團隊掌握財務、庫存及採購狀況，提升日常管理與決策效率。

不必每次從零開始 DA BOSS成為企業尋找資源的入口

人資、招募、物流與ERP分屬不同專業領域，如果完全由企業自行尋找服務商，經營者往往需要投入大量時間蒐集資料、比較方案及確認服務內容。

透過DA BOSS生態平台，沐光研創可以依照企業發展階段與實際需求，接觸不同領域的合作夥伴及專屬優惠，減少從零開始尋找服務的時間。

對沐光研創而言，DA BOSS的價值不只在於單一服務或優惠，更在於提供企業接觸多元經營資源的入口。當企業面臨新的管理需求時，可透過平台尋找相應的工具與專業服務，逐步完善制度與數位管理基礎。

「公司只有三個人時，很多事情自己處理就好；但當團隊接近四十人，就不能再只靠經驗和口頭溝通。」沐光研創創辦人表示，透過DA BOSS生態平台，企業不必為每一項需求重新尋找廠商，可以更快取得現階段所需的服務與資源。

從線上走向實體 沐光研創持續拓展品牌體驗

完成基礎管理並不代表企業成長就此停止。

目前，沐光研創已透過品牌網站接觸目標客群，也在百貨設立實體櫃位，讓消費者可以親自感受不同梳具的設計與使用體驗。未來，品牌也規劃開設實體店面，進一步深化與消費者的互動。

從市集、電商到百貨專櫃，每一次通路拓展，都代表品牌進入新的發展階段，也會產生不同的經營需求。對沐光研創而言，建立人資、招募、物流與ERP管理基礎，正是支撐品牌繼續拓展的重要一步。

企業成長不只是增加訂單 更要同步升級管理方式

沐光研創的經驗顯示，企業成長不只代表訂單、人力與通路增加，也必須同步調整內部管理方式。

創業初期，企業需要確認產品與市場方向；建立團隊後，需要人才及人資制度；訂單增加後，需要物流與供應鏈支援；當營運資訊變得更加複雜，也需要透過數位工具掌握財務、庫存與採購狀況。

DA BOSS生態平台串聯人才招募、人資管理、物流、ERP及其他企業服務，協助中小企業依照不同發展階段，接觸現階段所需的經營資源。DA BOSS希望成為企業尋找服務與合作資源的入口，陪伴企業持續成長。

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