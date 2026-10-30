財部：前9月手機進口值年增23%　主因平均單價上漲

財政部最新統計顯示，今年前9月手機、筆電及平板電腦進口值達25.4億美元、12.7億美元，較去年同期增加23%、5.9%，數量則大致持平，反映平均單價上漲為進口值成長要因。

財政部統計處發布第18號財政統計通報，回顧109年至今年前9月台灣手機、筆電及平板電腦進口概況，以及其他消費性電子產品進口值及其變動。

統計處表示，隨科技快速發展，消費性電子產品在功能、規格及應用上持續演進，國內市場需求亦隨各類產品更迭與消費者偏好而變化。

統計處表示，手機兼具通訊、影音娛樂及數位服務等功能，為台灣頗具規模的進口消費品，其進口金額由109年28.7億美元增加至去年34.4億美元，近4年各年數量約600萬支左右。

統計處分析，今年前9月手機進口值25.4億美元、年增23%，數量385萬支大致持平，顯示進口值成長幾乎來自平均單價上漲，除與新機上市、高階機種占比提高等因素有關，亦反映AI需求排擠效應推升的記憶體等零組件成本壓力。

筆電及平板電腦方面，統計處指出，受新冠疫情帶動遠距商機，進口值於110年明顯成長，111年達21.1億美元高點，今年前9月進口值約12.7億美元、年增5.9%，平均單價隨成本而調升應是主因。

其他消費性電子產品部分，統計處表示，電視機及顯示器進口值於110年上升至7.6億美元，之後呈下降趨勢，可能與疫情紅利消退、家庭娛樂型態轉變等有關，今年前9月則年增12.2%。

統計處表示，耳機進口金額自109年起落在2.6億美元至3.1億美元，明顯高於106年以前未達1億美元的水準，主因真無線藍牙耳機逐漸普及，加上國際品牌陸續推出新品，今年前9月年增26.3%。

統計處表示，揚聲器（喇叭）進口除112年衰退外，近年大致穩定成長，今年前9月年增7.9%。而影像遊戲機輸入易受新品上市、通路備貨等影響而波動較大，今年前9月進口值年減48.4%，除比較基期偏高外，遊戲主機廠商因應零組件成本上升調漲售價，亦影響消費者購買意願。