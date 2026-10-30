稅收可望首破4兆 家庭重擔由幼轉老

受惠於ＡＩ商機持續發酵，財政部統計指出，在證交稅與營利事業所得稅帶動下，今年稅收可望首度突破四兆元大關。此外，高齡少子化也反映在納稅結構的變化，二○二四年單身申報戶達四百萬戶、占比百分之五十七點四，創歷年新高；另一方面，幼兒學前扣除額申報戶數比下滑至低於百分之九，反觀長照扣除額申報戶數及扣除金額雙創新高，反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

財政部公布最新經貿稅收情勢，強調今年以來ＡＩ商機熱度延續，台股交易量能維持高檔，證交稅大增一點六倍，營所稅表現不俗，海關代徵稅款挹注營業稅，今年前九月全國稅收年增七千億元，增幅接近兩成五。展望第四季，今年上市櫃公司股利發放年增逾百分之七，將陸續反映於綜所稅盈餘分配所得扣繳，加上營所稅暫繳、地價稅等稅款全數入帳，全年稅收情勢樂觀，可望較去年的三兆七八七九億元成長，首度跨越四兆元。

在稅收大幅成長之際，人口和家庭結構改變也反映在綜所稅申報戶樣態變化。首先，從家庭型態觀察，二○二四年單身申報戶來到四百萬戶新高，九年間增七十八萬戶，占比達百分之五十七點四高點。其中以單身無扶養者增六十六萬戶最多，對比同期總戶數增八十四萬戶，等於平均每增十戶中近八戶屬單身無扶養者。

財政部指出，這項變化部分與民法成年年齡從廿歲下修至十八歲、年輕人獨立申報增加有關；已婚或單身、扶養超過兩人的申報戶則呈減少趨勢，也與家庭規模縮小的現象相呼應。

從受扶養親屬人口來看，二○二四年綜所稅申報資料所列受扶養人數約六五八萬人，低於二○一五年七一三萬人。交叉比對受扶養親屬年齡結構，發現七十歲以上尊親屬占比由二○一五年的百分之十八點九，升至二○二四年的百分之廿七點一，大增八點二個百分點；未滿十八歲卑親屬占比則由百分之四十二點九降至百分之卅七，顯示申報戶的扶養結構正逐步改變。

生育率直直落，也反映在扣除額上。幼兒學前扣除額二○一三至二○一七年間申報戶數、扣除額均成長，但因生育率低落轉為下降，占總申報戶比重自二○一六年百分之十點一高點下滑，近四年均不及百分之九。二○二四年因擴大適用範圍及扣除額度，取消排富規定，幼兒學前扣除額戶數來到六十點六萬戶、金額增至一二八五億元，但戶數占比為百分之八點七，仍低於百分之九。

繳稅主力41至50歲

另一方面，二○二四年長照特別扣除額申報戶數約卅九點九萬戶，扣除金額達五一七點七億元，雙創新高；與二○一九年相比，申報戶數增加百分之廿六點八、扣除金額增加百分之廿八點五。隨著高齡化趨勢，相關申報戶數及扣除額逐年成長。

隨著勞動人口與財富持有者漸趨高齡化，四十一至五十歲成為繳稅主力；此外，二○一五至二○二四年間六十一歲以上納稅人大增四十一萬戶，占總增加戶數的四成九，代表平均每增十戶納稅戶中，有近半數是六十一歲以上族群。