跨代論壇 秦永沛：AI非萬能 最終判斷在人

ＡＩ浪潮席捲全球，企業積極導入ＡＩ提升效率，但過度依賴也可能埋下風險。台積電共同營運長秦永沛昨天出席聯合報系「聯合七五 智慧未來」系列的「跨世代共問，ＡＩ時代共答」論壇時說，ＡＩ雖是企業提升生產力的重要工具，卻也帶來四大隱憂，他最擔心的是工程師過度依賴ＡＩ，逐漸喪失獨立思考與專業判斷能力。

秦永沛畢業於成大電機工程學系，他是台積電創立初期的核心成員之一，素有「台積電總工程師」之稱。這次返校與學弟妹、師長面對面交流，從產業發展、人才需求到青年職涯選擇，探討ＡＩ時代下產業與新世代人才面臨的機會和挑戰，吸引四百多名師生參與。

秦永沛說，ＡＩ技術快速進步，企業運用ＡＩ分析資料、改善製程及提升效率已成趨勢，但ＡＩ並非萬能，若缺乏適當管控，也可能造成難以預期的後果。他以一家房地產業者為例，曾因過度相信ＡＩ對房地產市場的預測，大量購屋後蒙受重大損失；也有ＡＩ模型在測試過程出現利用系統漏洞、取得更高權限等，毀損重要資料，凸顯ＡＩ自主能力提高後的潛在風險。

聯合報系「聯合七五 智慧未來」系列的「跨世代共問，ＡＩ時代共答」論壇昨在成功大學舉行，成大校長沈孟儒（左起）、台積電執行副總暨共同營運長秦永沛，聯合報社長游美月一起合影。記者劉學聖／攝影

此外，他也以台積電為例，說明導入ＡＩ面臨四大隱憂，包括工程師喪失獨立判斷能力、ＡＩ錯誤決策造成大量晶片報廢、生產與工安風險，以及資安漏洞，其中以工程師失去思考能力最令他憂心。秦永沛說，台積電可以利用ＡＩ蒐集資料、分析設備異常及協助找出問題，但最終判斷仍必須掌握在人手中。

好好做人 就是成功

在與六位成大學生對談時，學生提問成功的定義，秦永沛表示，年輕時可能認為擁有財富、社會地位就是成功，如今則認為，好好做事、好好做人，對家庭及社會有所貢獻，並讓自己活得快樂，就是成功。他說，自己並非求學時最聰明的學生，能有今天的發展，也有幸運遇見台積電及優秀領導人的因素。

也有學生詢問，如果人生重來，二○二六年會選擇自行創業、加入新創公司還是進入成熟企業？秦永沛說，他的個性絕對不會自行創業；至於新創或成熟企業，則會評估產業前景、市場規模、競爭優勢及個人風險承受能力，再做決定。

秦永沛也披露，台積電過去曾為加速追趕國際先進製程，推動研發工程師夜間工作的「夜鷹計畫」，實施半年就宣告失敗，讓公司體認「R&D（研發）靠的是腦力，不是勞力」，而後來逐漸建立的「One Team」文化，才是把研發技術推向全球之巔的重要因素。

他指出，真正讓台積電研發效率提升的關鍵，是把不同部門的專業知識與實務經驗結合，形成共同解決問題的能力。而四十奈米製程曾是台積電組織轉型的重要轉折點，當時研發完成後移交工廠的傳統模式遭遇重大挫折，迫使台積電重新檢討研發與製造之間的合作方式，逐漸建立One Team文化。

格局做大 專業做深

秦永沛解釋，One Team並非只是要求員工互相支援，而是讓不同部門擁有一致目標，並對最終成果共同負責。而這套文化也延伸到台積電全球布局，隨著台積電在海外擴建晶圓廠，海外廠區不能成為與台灣完全切割的獨立組織。

他指出，台灣團隊必須與海外團隊協同合作，而且「台灣對海外的成功，要負一部分的責任」，才能確保技術移轉及海外營運順利。

論壇最後，主持人問他，如果能回到大學時代，最想對年輕的自己說什麼？秦永沛以一句話總結近四十年職涯體悟，「把專業做深，把格局做大，把事情做到極致。」他勉勵成大學生善用ＡＩ拓展知識與視野，專業是根本，但專業養成沒有捷徑，更不能把自己的判斷力交給ＡＩ。