無薪假補貼 下月起限三行業…每人最高月領11,500元

九行業減班休息（俗稱無薪假）薪資補貼實施至10月31日，勞動部昨（29）日召開僱用安定措施諮詢會議，決議自11月起，適用行業僅限機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、化學材料及肥料製造業三行業，實施六個月至2027年4月30日。

僱用安定措施規範，與雇主協議實施無薪假達30日以上，經列冊通報的受僱勞工，可依規定申領，補助減班休息前後薪資差額70%，每人每月最高可領11,500元。

僱用安定措施

勞動部統計，累計至今年9月，勞動部已核發薪資補貼達10,427人，核發總金額超過1.2億元。

勞動部次長李健鴻表示，上一波針對九行業實施的僱用安定措施，經三個月緩衝期後，觀察「機械設備製造業」與「其他運輸工具及其零件製造業」減班休息人數，仍占總就業保險投保人數0.5%以上，達到警戒值。經委員會討論後，這兩大行業繼續納入實施對象。

李健鴻指出，這兩大行業的減班休息人數持續減少中，合計約在1,000人以內；而原先納入的其他七行業，其減班休息比率皆已降至0.3%以下。

經濟部昨日於會中提案新增三行業，最終決議將「化學材料及肥料製造業」納入實施名單。李健鴻說明，化學材料業正面臨嚴峻挑戰，主因中國大陸低價傾銷，此外，南部近期已出現化工廠關廠歇業，該產業受僱人數呈下降趨勢，考量產業不確定性較高，會中具高度共識，決定將其納入僱用安定措施提供協助。

至於經濟部同步提案的「基本金屬製造業」及「石油及煤製品製造業」，經評估後決定暫不納入，改列為持續觀測對象。其中像是「石油及煤炭製品製造業」，包含中油、台塑化等大廠，雖受油價、地緣政治等衝擊，但會中評估公開數據及營運指標尚屬健全，因而列入維持觀察名單。

勞動部預估，此次受惠產業規模，以該產業整體就保人數估算（非實際減班休息人數），化學材料及肥料製造業涵蓋約900多家企業、5.6萬名勞工；機械設備製造業約1.3萬家、17萬人；其他運輸工具製造業則約有1,500多家、5.4萬人。