金商獎頒獎 63家得主展現台灣商業實力

中華民國全國商業總會今天在台北茹曦酒店舉辦第80屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，共有63名得獎者獲表揚，獎項包括優良外國駐台商務單位、優良商人、優良外商、優良老店及菁英老店等。內政部長劉世芳、經濟部次長江文若、外交部次長吳志中及多位立法委員、駐台使節代表出席。

全國商業總會理事長許舒博表示，獲獎的優良外國駐台商務單位積極推動雙邊經貿合作，包括貝里斯大使館拓展貝里斯產品在台市場、芬蘭商務辦事處促成台芬於2025年簽署首份航空服務協議、德國經濟辦事處連續5年雙邊貿易總額逾200億美元，以及荷蘭在台辦事處深化高科技產業合作、馬尼拉經濟文化辦事處推動台菲企業媒合與投資合作。

優良商人獎由台中日光溫泉會館總經理洪明峯獲得。商總指出，洪明峯結合節慶行銷、在地小農、數位票券及跨域聯名，拓展飯店營運，並推動溫泉康養、低碳旅遊及ESG，落實節能減碳與人才培育，助力大坑溫泉區獲得台灣好湯金泉獎「最佳新創獎」。

優良外商獎由福隆玻璃纖維股份有限公司獲得。該公司成立於1988年，為日商日東紡集團旗下台灣子公司，主要生產供高科技產業使用的電子級玻璃纖維絲，並重視員工福利及公益活動。

優良老店獎得主包括阿潘肉包、阿樹擔仔麵、萱懋茶園及協興蛋業，透過社群媒體、數位行銷及線上線下通路整合拓展市場。菁英老店獎則由度小月、嶢陽茶行、丸莊醬油及小花園等品牌獲得，持續尋求海外市場機會，將台灣老店特色推向國際。

此外，內政部也在典禮中表揚全國性績優商業團體及優良工作人員。許舒博表示，商總將持續扮演政府與產業間的溝通橋梁，改善企業經營環境，並透過金商獎表揚各產業典範，感謝得獎者對台灣經濟的貢獻。

福隆玻璃纖維股份有限公司川崎哲哉董事長（右二）榮獲優良外商獎。圖/商總提供