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台灣續任APEC新及再生能源小組主席國 深化區域合作

中央社／ 台北29日電

APEC新及再生能源技術專家小組（EGNRET）會議27日台南登場，明天將進入活動最後一天，能源署表示，此次會議確認由台灣續任EGNRET主席國，並以實體搭配視訊，讓更多專家共同討論，促進亞太區域合作與科技創新。

經濟部能源署於27日至30日主辦第65次亞太經濟合作（APEC）新及再生能源技術專家小組會議。能源署今天透過新聞稿表示，此次會議於台南香格里拉飯店舉辦，共有9個APEC經濟體、多個APEC論壇及專家小組與研究中心等專家代表參與，與會APEC經濟體包括台灣、泰國、日本、澳洲、中國香港、馬來西亞、秘魯、菲律賓、越南等；APEC組織包括能源工作組（EWG）、APEC秘書處、亞太能源研究中心（APERC）、亞太永續能源中心（APSEC）、能源數據與分析專家小組（EGEDA）及能源效率與節約專家小組（EGEEC）等。

能源署提到，29日會議順利完成下一屆主席及副主席選舉，由台灣續任EGNRET主席國，主席則由工業技術研究院綠能所副組長朱正男當選；副主席由泰國能源部組長Yaowateera Achawangkul連任。

能源署副署長陳崇憲開幕致詞強調，面對氣候變遷與淨零轉型挑戰，台灣積極呼應APEC再生能源占比目標，並落實「2050年淨零排放路徑」，將擴大再生能源設置列為核心戰略，除了成熟的太陽光電與離岸風電穩健推動，更前瞻布局地熱、生質能、氫能等技術。27日更特別聚焦「太陽能板回收」舉辦專題論壇，展現綠能研發與循環經濟的實踐成果。

能源署指出，台灣身為主辦經濟體，以「我國能源發展（Energy Development in Chinese Taipei）」為題進行專題報告，深入分享在綠能布建及電力系統等能源轉型的最新進度；各經濟體亦針對再生能源科技政策部署、新興前瞻計畫等進行交流。

能源署表示，透過主辦此次會議，展現台灣在潔淨能源發展與循環經濟上的能量，也鞏固在APEC區域能源治理中的技術貢獻與夥伴關係，未來將持續與各經濟體推動跨區域技術合作。

APEC 再生能源 能源

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