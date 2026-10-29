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史上最長！景氣燈號連十紅 國發會：有望續紅至年底

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會29日公布9月景氣對策信號，連續十個月亮出景氣熱絡紅燈，寫下1984年採用九項構成項目以來，史上最長連紅紀錄。圖為台北街頭民眾逛街購物。記者林伯東／攝影
國發會29日公布9月景氣對策信號，連續十個月亮出景氣熱絡紅燈，寫下1984年採用九項構成項目以來，史上最長連紅紀錄。圖為台北街頭民眾逛街購物。記者林伯東／攝影

AI需求火熱，推升台灣景氣寫下歷史新頁。國發會29日公布9月景氣對策信號，連續十個月亮出景氣熱絡紅燈，寫下1984年採用九項構成項目以來，史上最長連紅紀錄。國發會表示，在企業接單與投資動能持續強勁下，年底前一路維持紅燈「非常有希望」。

此次景氣「連十紅」，一舉超越2021年2月至10月創下的「連九紅」紀錄。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，前次景氣長紅主要受疫情影響，這次則是AI需求爆發性成長，尤其台灣半導體產業具備先進製程技術優勢與高度議價能力，帶動電子資通產業及上下游供應鏈同步擴張，效益也逐漸外溢至銅箔基板、特用化學品及機械設備等產業。

9月景氣對策信號分數41分，較上月修正值增加1分。觀察九項構成項目，僅工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，增加1分，其餘八項均維持不變。陳美菊說明，主計總處下修8月加班工時原始數據，9月又受惠電子資通產品生產穩定，加上中秋節帶動零售、餐飲需求，讓加班工時變動率回升至4.6%。

針對近期市場對AI融資及龐大資本支出的疑慮，陳美菊指出，關鍵在於全球雲端服務業者（CSP）的營收與獲利能否支應資本支出，相關疑慮可能引發金融市場波動，但台灣主要扮演AI硬體供應商角色，仍直接受惠於全球AI基礎建設擴張。

她表示，台積電等科技業者透過與客戶簽訂長期產能承諾協議，有助分散投資風險。即使資料中心建置進度可能影響短期出貨與擴產速度，但從生成式AI到代理式AI，長期需求仍持續增加，整體成長趨勢未變。

展望未來，陳美菊指出，國慶連假、百貨周年慶及年底消費旺季，可望進一步挹注零售、餐飲業營收，加上AI訂單與企業資本支出持續增加，對年底前景氣維持紅燈抱持審慎樂觀態度。

儘管目前接單動能仍強，不過陳美菊提醒，後續仍須觀察生產、出口與投資表現；尤其是電子資通產品出口持續大幅成長，墊高比較基期，預期明年第1季高基期效應將逐漸浮現，將持續觀察。

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