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破歷史紀錄！景氣燈號連亮10顆紅燈 有望一路亮到年底

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣國發會發布9月景氣燈號，連續亮出第10顆代表熱絡的紅燈，締造最長紅燈紀錄。圖為北車賣場人潮。聯合報系資料照
台灣國發會發布9月景氣燈號，連續亮出第10顆代表熱絡的紅燈，締造最長紅燈紀錄。圖為北車賣場人潮。聯合報系資料照

國發會發布9月景氣燈號，亮出破歷史紀錄的連續第10顆紅燈，綜合判斷分數41分，較8月下修值40分增加1分，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內景氣延續成長態勢，有機會一路紅燈亮到年底。

9月燈號9項構成項目中，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，增加1分，其餘8項燈號均維持不變。

陳美菊表示，領先指標連續14個月上升，累計升幅6.5%，外銷訂單動向指數持續成長，也是連續6個月上升，建築物開工樓地板面積也增加，主要受到科技業者廠房建設需求帶動；連續指標則是連續12個月上升，累計升幅5.11%，景氣還是平穩成長。

對於AI企業融資疑慮，是否影響到股市表現與金融面指標，陳美菊表示，台灣硬體業如台積電的先進製程全球獨步，未來3年資本支出也會逐步提高，AI應用需求仍在，可以樂觀期待，但會持續觀測。

陳美菊指出，9月有中秋節節慶加持，餐飲與零售營業額增加，而年底是傳統消費旺季、正值百貨周年慶高峰，對於10月續亮紅燈審慎樂觀，而高基期的影響則可能要到明年第一季才會慢慢浮現。

陳美菊表示，上次連9紅是2021年2月至10月，因為疫情期間全球對台灣半導體與高科技產品需求的大爆發，此次則是AI帶動，且也開始外溢到部分傳產，包含銅箔、機板、藥用化學、機械設備等。

展望未來，陳美菊表示，隨AI應用快速發展，全球雲端業者持續擴增AI基礎建設，推升我國電子及資通產品出貨，加以AI外溢效應逐步擴及傳統產業，可望挹注出口動能；投資方面，國內半導體、記憶體、載板等科技廠商調升資本支出，外商也加碼在台佈局，且政府積極引導中小微企業轉型升級，均有助民間投資意願增加。

消費方面，陳美菊表示，國內企業營運表現亮眼，有助提高調薪意願，加上車市買氣回升、連假商機及年底消費旺季來臨，將進一步活絡消費，但國際地緣政治衝突及經貿政策演變、AI企業融資疑慮、主要央行貨幣政策走向等不確定因素，仍需密切留意。

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