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僱用安定措施延長實施六個月 只適用三大行業

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部次長李健鴻。圖／勞動部提供
勞動部次長李健鴻。圖／勞動部提供

勞動部29日舉行僱用安定措施諮詢會議，次長李健鴻於會後說明，會中決議將「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」及新增的「化學材料及肥料製造業」等三大行業納入「僱用安定措施」。實施期間為期六個月，自2026年11月1日起至2027年4月30日止。

僱用安定措施在公告辦理期間，有與雇主協議實施減班休息（無薪假）達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊。

李健鴻表示，上一波針對九大行業實施的僱用安定措施，在經過給予三個月的緩衝期後，勞動部依據觀測指標進行檢視。

結果顯示，「機械設備製造業」與「其他運輸工具及其零件製造業」的減班休息人數，仍占總就業保險投保人數的0.5%以上，達到警戒值。經委員會討論後，決議將這二個行業繼續納入實施對象。

不過李健鴻也說，這二個行業的減班休息人數持續減少中，目前合計約在1,000人以內；而原先納入的其他7個行業，其減班休息比例皆已降至0.3%以下，顯見這一年多來實施的僱用安定措施，已確實發揮減緩衝擊的效果。

除了上述二個延續實施的行業，此次會議亦針對經濟部提案的3個新行業進行評估。最終決議將「化學材料及肥料製造業」納入實施名單。

李健鴻說明，化學材料業正面臨嚴峻的大環境衝擊，主要來自中國大陸利用較低價的頁岩氣與乙烯進行提煉，並將產品低價傾銷至我國的主力市場（如東南亞），導致我國產品處於競爭劣勢。

此外，勞動部與經濟部也觀察到，南部地區（如台本等）近期已出現化工廠關廠歇業情事，導致該產業受僱人數呈現下降趨勢。考量其產業不確定性較高，委員們具高度共識，決定將其納入僱用安定措施提供協助。

至於經濟部同步提案的「基本金屬製造業」及「石油及煤製品製造業」，諮詢會經評估後決定暫不納入，改列為持續觀測對象。

委員們認為，國內石油製品業主要由中油與台塑化寡占，雖然中油因吸收油價上漲而面臨成本壓力，但兩家企業整體營運指標與體質依然穩健，台塑化近期表現亦屬正向，因此暫緩納入；若未來產業發生變化，將隨時開會討論應對。

預估此次受惠產業的整體規模，勞動部勞動力發展署就業服務組長黃巧婷表示，若以該產業的整體就保人數估算（非實際減班休息人數），化學材料及肥料製造業涵蓋約900多家企業、5.6萬名勞工；機械設備製造業約1.3萬家、17萬人；其他運輸工具製造業則約有1,500多家、5.4萬人。

黃巧婷亦公布過去一年僱用安定措施的實施成效。累計至2026年9月期間，勞動部已核發薪資補貼達10,427人，核發總金額超過新台幣1.2億元，有效協助受衝擊產業的勞工度過難關。

勞動部 減班休息 差額補貼 製造業 薪資

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