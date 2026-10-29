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網傳經濟部長教你投資？經濟部：詐騙 千萬別上當

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部提醒，看到來路不明的投資訊息務必提高警覺，不輕信、不點擊不明連結。聯合報系資料照
經濟部提醒，看到來路不明的投資訊息務必提高警覺，不輕信、不點擊不明連結。聯合報系資料照

近期網路出現冒用新聞媒體及經濟部長名義的假訊息，利用AI技術製作不實內容，企圖誤導民眾。相關內容均屬不實，經濟部已報案。

經濟部表示，經濟部不會透過網路新聞或社群平台推薦股票或教投資，也不會邀請民眾加入投資群組。

經濟部提醒，看到來路不明的投資訊息，尤其是假借政府官員、新聞媒體名義推薦投資的內容，務必提高警覺，不輕信、不點擊不明連結。也請大家協助分享，提醒親友小心詐騙！看到可疑訊息，可以撥打165反詐騙專線查證。

經濟部長 詐騙 假訊息

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