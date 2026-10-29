破紀錄！國發會景氣燈號連十紅 改寫史上最長紅紀錄

台灣景氣持續熱絡，寫下歷史新頁。國發會29日公布9月景氣對策信號，綜合判斷分數為41分，相較上月增加1分，連續第十個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，正式超越2021年「連九紅」紀錄，寫下1984年現行統計口徑以來最長連紅紀錄，顯示國內景氣持續熱絡。

回顧歷史紀錄，台灣景氣燈號前次最長連紅紀錄，出現在2021年2月至10月，當時連續九個月亮出紅燈。這波景氣熱絡則自2025年12月起延續至今年9月，一舉改寫歷史紀錄。

國發會指出，展望未來，隨AI應用快速發展，全球雲端業者持續擴增AI基礎建設，推升我國電子及資通產品出貨，加以AI外溢效應逐步擴及傳統產業，可望挹注出口動能；投資方面，國內半導體、記憶體、載板等科技廠商調升資本支出，外商亦加碼在臺布局，且政府積極引導中小微企業轉型升級，均有助民間投資增加。

消費方面，國發會表示，國內企業營運表現亮眼，有助提高調薪意願，加上車市買氣回升、連假商機及年底消費旺季來臨，將進一步活絡消費。惟國際地緣政治衝突與經貿政策演變、AI企業融資疑慮、主要央行之貨幣政策走向等不確定因素，仍須密切留意。