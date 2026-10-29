許舒博：台電中油撥補有必要 被逼調整能源價格不是好事

國際能源價格上漲，中油、台電因吸收部分成本累積虧損，政府提出預算撥補盼維持財務健全。商業總會理事長許舒博今天表示，為穩定民生物價和維持產業經營，台電、中油撥補是必須要做的，否則財務惡化，未來被逼著調整價格，這並非好事。

針對中油、台電預算撥補議題，經濟部長龔明鑫昨天在立法院經委會詢答時表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI「一定會超過3%」，對基層民眾造成衝擊，因此盼預算撥補獲支持。他也指出，如果撥補案未通過，「走到窮路，只能反映在價格上」。

全國商業總會今天舉辦第80屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，許舒博會前接受媒體聯訪時表示，從穩定物價及整體經營環境來看，台電、中油需要恢復到一定的負債比，否則負債比過高的強況下，未來可能是會被逼著調整能源價格。

許舒博說，站在立法院的立場，可能會認為政府以調漲能源價格作為要求撥補的手段，但他認為，立法院不必將此事視為恐嚇或威脅，應回歸穩定民生及產業經營環境的角度理性討論，呼籲朝野心平氣和，共同尋求解方，

他也強調，撥補有其必要性，是必須要做的，但不一定要一次到位，具體金額及規模都可以再談。

談及台灣未來商業發展，許舒博表示，台灣商業發展需要建立在安全、穩定的環境之上，但目前兩岸局勢及國際情勢變化，對台灣不是很有利，希望政府投入更多心力，維持和平穩定的環境，讓台灣商業有更大的發展空間。

許舒博指出，台灣商人具備國際拓展能力，現在全球146個國家都有台商的分布，政府若能進一步加強輔導，協助業者整合資源，採取類似日本及韓國的團體戰模式，將有助台灣企業拓展海外市場。

他進一步表示，政府可協助整合台灣各地工業區資源，推動在海外設立具台灣自主性的產業園區，以保障台商基本權益。此外，目前台灣與許多國家尚未簽訂投資保障相關協議，政府應與相關國家重新研議，強化台商赴海外投資時的保障機制。