勞動部：3行業11月起適用僱用安定薪資補貼

勞動部今天宣布，11月1日起3行業可適用僱用安定措施，包含機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，以及化學材料及肥料製造業，減班休息勞工最高月領薪資差額7成補貼。

根據現行規定，9大行業包含「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」都適用僱用安定措施。

適用行業在僱用安定措施實施期間有雇主協議實施減班休息達30日以上，且經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%，每月最高可領新台幣1萬1500元。

勞動部今天再度召開僱用安定措施諮詢會議，討論目前適用僱用安定措施的9個行業是否能繼續適用，而經濟部也另外提出包含基本金屬製造業、石油及煤製品製造業以及化學材料及肥料製造業，希望可納入適用僱用安定措施。

勞動部次長李健鴻在會後對外說明會議結論指出，經過觀測相關指標，機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業的減班休息人數仍占就業保險投保人數比率達0.5%以上，加上綜合考量外銷訂單、工業生產指數、出口值等經濟產業指標，決定讓這2個行業繼續適用。

另外，李健鴻說，經濟部也另外提案包含基本金屬製造業、石油及煤製品製造業以及化學材料及肥料製造業，認為這些業別分別受國際鋼鐵市場、中東戰事及面臨中國低價競爭等衝擊，因此希望可納入適用僱用安定措施。

李健鴻說，經過委員討論，認為基本金屬製造業、石油及煤製品製造業都可再觀察，而化學材料及肥料製造業因營運與就業狀況較不穩定，須優先提供協助，因此決議納入。

勞動部勞動力發展署就業服務組長黃巧婷表示，這次3個行業適用僱用安定措施，從11月1日起至116年4月30日止。