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半導體需穩定供電 TSIA侯永清：支持政府重啟核電廠評估計畫

中央社／ 新竹29日電

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清今天表示，電力穩定且充足供應對半導體產業至關重要，TSIA支持政府在合乎法規及安全無虞情形下，重啟核電廠評估計畫，為台灣帶來更乾淨及充足的能源。

TSIA今天召開年會，擔任協會理事長的台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清致詞說，穩定與充足的電力供應對半導體至關重要，TSIA也多次在公共場合不斷呼籲政府提供充足的電力及穩定的電力。

侯永清表示，電力供應對於半導體的營運太重要了，經今年協會理監事會同意後，TSIA支持政府在合乎法規及安全無虞情形下，重啟核電廠評估計畫。

侯永清說，希望透過重啟核電廠評估的計畫，能夠為台灣帶來更乾淨、充足的能源。

重啟核電 核電 半導體

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