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租補溢領最高逾6萬元！國土署曝追繳名冊20天後生效

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
租補溢領如果非故意造假或經濟上有困難，可向地方政府申請 1至3年彈性分期返還。聯合報系資料照
租補溢領如果非故意造假或經濟上有困難，可向地方政府申請 1至3年彈性分期返還。聯合報系資料照

租金補貼溢領須繳回，部分案件卻因收件人地址不明，通知無法送達。內政部國土署28日公告，針對2022年度及2023至2024年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」部分案件辦理公示送達，內容包括追繳溢領款、補正通知等，自公告日起經20日發生送達效力。

依公告名冊，這次通知內容包括追繳溢領補貼、廢止或撤銷補貼核定資格、通知繼承人繳回溢領款，以及補正通知、核定函等，也有撤銷追繳繼承人溢領款的案件，各案應辦事項並不相同。

其中，一件廢止租金補貼核定資格並追繳溢領款的案件，追繳金額為6萬852元；另有案件追繳2萬6,400元。涉及繼承人的通知，則包括繳回溢領款及催告等，實際處理內容仍須以各案文件為準。

國土署表示，由於相關文件因送達地址不明而無法送達，因此依《行政程序法》規定辦理公示送達，公告除刊登於行政院公報，也張貼於各直轄市及縣市政府公告欄，自公告日起經20日，即發生送達效力。

國土署提醒，名冊所列應受送達人，可於辦公時間攜帶身分證明文件及印章，前往國土署住宅發展組領取文件。

國土署 補貼 租金補貼

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