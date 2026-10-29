卓揆：TTXC 台灣文化科技大會 帶動7億投資、衍生12億元商機

行政院長卓榮泰29日於行政院會聽取文化部「2026 TTXC台灣文化科技大會辦理情形」報告後表示，科技就像是一雙翅膀，帶領台灣飛向世界；而文化就是國家的靈魂，讓世界可以認識台灣的面貌。文化部結合高雄市政府，並與數位發展部、經濟部等相關部會合作，善用各項資源，辦理「TTXC台灣文化科技大會」。歷屆累計吸引超過400萬人次參與，帶動投資約7億元、衍生商機高達12億元，已發展為台灣文化科技展示、產業交流及國際合作的重要平台。

卓榮泰表示，2026年大會以「AI次元：共生時代」為主題，辦理7項主題概念展、6大未來展演，超過100場產業活動，以及25場國際觀點論壇，探討人工智慧對文化創作、產業發展以及社會關係的深層影響。本次大會同時結合高雄多元的城市文化、科技應用及影視展演能量，充分展示文化及科技跨域共創的優勢，以及中央與地方協力推動產業發展的具體成果。

卓榮泰指出，人工智慧及文創產業是行政院「13項戰略產業」項目，請文化部會同數發部、經濟部及相關部會，持續強化跨部會政策協調與資源整合，促進文化內容、科技研發及產業應用相互帶動，並以台灣文化科技大會在高雄舉辦的經驗，擴大與各地方政府的合作範圍，發揮各縣市的特色與優勢，建構跨域共創的文化科技生態系，厚植台灣文化創造量能與國際競爭優勢。