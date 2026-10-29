快訊

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

賈永婕「立法院不純樸穿搭」爆紅 宣布捐出18萬Dior外套號召公益

中職／林凱威動用旅外球員權利 味全龍：樂見挑戰更高層級舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：TTXC 台灣文化科技大會 帶動7億投資、衍生12億元商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰29日於行政院會聽取文化部「2026 TTXC台灣文化科技大會辦理情形」報告後表示，科技就像是一雙翅膀，帶領台灣飛向世界；而文化就是國家的靈魂，讓世界可以認識台灣的面貌。文化部結合高雄市政府，並與數位發展部、經濟部等相關部會合作，善用各項資源，辦理「TTXC台灣文化科技大會」。歷屆累計吸引超過400萬人次參與，帶動投資約7億元、衍生商機高達12億元，已發展為台灣文化科技展示、產業交流及國際合作的重要平台。

卓榮泰表示，2026年大會以「AI次元：共生時代」為主題，辦理7項主題概念展、6大未來展演，超過100場產業活動，以及25場國際觀點論壇，探討人工智慧對文化創作、產業發展以及社會關係的深層影響。本次大會同時結合高雄多元的城市文化、科技應用及影視展演能量，充分展示文化及科技跨域共創的優勢，以及中央與地方協力推動產業發展的具體成果。

卓榮泰指出，人工智慧及文創產業是行政院「13項戰略產業」項目，請文化部會同數發部、經濟部及相關部會，持續強化跨部會政策協調與資源整合，促進文化內容、科技研發及產業應用相互帶動，並以台灣文化科技大會在高雄舉辦的經驗，擴大與各地方政府的合作範圍，發揮各縣市的特色與優勢，建構跨域共創的文化科技生態系，厚植台灣文化創造量能與國際競爭優勢。

卓揆 科技 文化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主權 AI 三大布局 國發會葉俊顯：晶片、算力、能源並進

駐舊金山處長柏克萊演說：台灣科技成就與民主密切相連

竹科新創前進新加坡SWITCH 鏈結國際市場及投資資源

加速南部產業跨域升級 工研院攜手產官學研啟動亞灣AI生態系

相關新聞

卓揆：TTXC 台灣文化科技大會 帶動7億投資、衍生12億元商機

行政院長卓榮泰29日於行政院會聽取文化部「2026 TTXC台灣文化科技大會辦理情形」報告後表示，科技就像是一雙翅膀，帶領台灣飛向世界；而文化就是國家的靈魂，讓世界可以認識台灣的面貌。文化部結合高雄市政府，並與數位發展部、經濟部等相關部會合作，善用各項資源，辦理「TTXC台灣文化科技大會」。歷屆累計吸引超過400萬人次參與，帶動投資約7億元、衍生商機高達12億元，已發展為台灣文化科技展示、產業交流及國際合作的重要平台。

政府近300機關受 PHP 漏洞影響 數發部：每日追蹤修補進度

PHP漏洞持續引發資安疑慮，數發部統計，截至28日下午5時，全台近300個政府機關有漏洞待處理，涉及近800筆網站及系統，目前已完成460筆修補，另有22筆網站或系統因較為老舊、修補進度較慢，已先採取關閉措施。數發部資安署長蔡福隆今（29）日表示，將每日掌握各機關修補進度，盡速完成漏洞修復。

僅四場次！ 國家檔案庫房首度開放一般散客預約

國家檔案也能玩出新花樣。國發會檔案管理局今（29）日宣布，一年一度「檔案月」將於11月登場，今年特別打破過去以團體申請為主的限制，開放一般民眾預約參訪國家檔案庫房，共規劃四場次，由專人帶領導覽，讓民眾近距離了解國家檔案保存與修護過程。

租補溢領最高逾6萬元！國土署曝追繳名冊20天後生效

租金補貼溢領須繳回，部分案件卻因收件人地址不明，通知無法送達。內政部國土署28日公告，針對2022年度及2023至2024年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」部分案件辦理公示送達，內容包括追繳溢領款、補正通知等，自公告日起經20日發生送達效力。

移工提告雇主得付律師費翻譯費？ 勞動部嚴正澄清

社群軟體流傳短影音指出「移工提告雇主公司老闆得付律師、翻譯費」，勞動部今天嚴正澄清，目前並無此規定，呼籲各界請勿轉發錯誤...

不是退休金缺口最大 中高齡退休準備這兩樣最不足

台灣邁入超高齡社會，面對長達20年以上的退休生涯，國人準備好了嗎？104高年級推出「第二人生導航測驗」，協助中高齡盤點第二人生準備程度，超過2.7萬筆施測結果發現，50.2%的施測者第二人生準備仍處於「待啟航」或「準備中」的起步階段，其中「法律權益」與「健康身體」準備程度最低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。