貝萊德：中東能源衝擊進入新階段 精挑細選能源基礎建設與短天期收益

貝萊德智庫表示，全球經濟與市場在中東能源衝擊下展現韌性。AI 投資與財政支出強勁，緩和了對經濟成長的衝擊，供給緩衝也吸收了初期的大部分衝擊。

貝萊德指出，如今波斯灣地區再度出現針對能源設施與航運的攻擊，使供給限制往下游移動。在各地區、產業與資產類別陸續出現新的脆弱環節之際，精挑細選是關鍵。

貝萊德表示，初期的通貨膨脹衝擊大多已反映在整體通膨中，但燃料成本上升，正開始傳導至部分核心通膨項目。這波能源衝擊的影響並不平均，能源衝擊估計使歐洲國內生產毛額（GDP）成長率減少約0.5個百分點，美國則僅減少 0.1個百分點。

貝萊德分析，歐洲天然氣庫存約75%，是自2011年開始紀錄以來的同期最低水準；液化天然氣供應受阻，也讓回補庫存更加困難。歐洲能源價格今年已上漲170%，若冬季較冷，價格可能進一步上漲。

相形之下，貝萊德指出，美國為能源淨出口國，受到的保護較多。亞洲科技出口強勁，則緩衝了進口成本上升的衝擊。這波衝擊帶來的影響不均，正加速各國強化能源韌性與能源安全的行動。

在投資方面，貝萊德偏好能源限制與獲利空間看起來能延續、且評價仍具吸引力的機會。目前，在油價與煉油利潤維持高檔之際，既有的能源股部位可能帶來強勁獲利。但在今年油價大漲之後，貝萊德也看好部分受債券殖利率上升打擊的美國與歐洲公用事業股。

債券方面，殖利率走高，支持貝萊德近期調升美國公債的決定。貝萊德偏好短天期債券以獲取收益，因為能源安全投資增加，可能加劇資金競爭，並推升長天期殖利率。