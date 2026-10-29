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政府近300機關受 PHP 漏洞影響 數發部：每日追蹤修補進度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部要求各機關每日回報進度，並追蹤中選會資安事件改善。聯合報系資料照
數發部要求各機關每日回報進度，並追蹤中選會資安事件改善。聯合報系資料照

PHP漏洞持續引發資安疑慮，數發部統計，截至28日下午5時，全台近300個政府機關有漏洞待處理，涉及近800筆網站及系統，目前已完成460筆修補，另有22筆網站或系統因較為老舊、修補進度較慢，已先採取關閉措施。數發部資安署長蔡福隆今（29）日表示，將每日掌握各機關修補進度，盡速完成漏洞修復。

蔡福隆在行政院會後記者會表示，數發部自上周起便要求各機關每日回報PHP漏洞修補情形。截至28日下午5時，統計近300個政府機關有漏洞需要處理，受影響的網站及系統近800筆，其中460筆已完成修補。針對部分老舊網站或系統，若短期內難以完成修補，則先行關閉，以降低資安風險。數發部將持續追蹤各機關進度，並每日更新修補情形。

另一方面，中選會「公職候選人財產申報系統」日前傳出身分證字號外洩，資安署初步了解，疑因廠商程式設計不良，網站在提供查詢服務時，未妥善過濾資料欄位，導致原本不應公開的身分證字號被載入相關查詢檔案，使外部人員有機會取得非公開個人資料。

資安署指出，依《公職人員財產申報法》相關規定，公職候選人應依法申報財產，相關資料並依規定提供民眾查閱，中選會也建置相關系統供民眾透過網路查詢。不過，本案在資料處理及傳輸流程中出現問題，涉及網站資料傳輸與存取控管。

資安署表示，已於27日接獲中選會依《資通安全管理法》進行的資安事件通報。中選會發現問題後，已修正程式並調整資料傳輸路徑；資安署也於28日派員協助進行網站安全性檢測，進一步確認系統是否仍有風險，並釐清事件影響範圍及後續改善事項。

蔡福隆表示，後續將持續追蹤中選會案件的處理及改善進度，協助確認防護措施是否完備，降低類似事件再次發生的風險。

數發部 福隆 資安

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