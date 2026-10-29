群益投顧：風險溢價正重新調整 投資宜降低槓桿

群益投顧11月財富管理月報指出，全球金融市場正面臨四大不確定因素，包括CoreWeave引發的AI投資疑慮、中東地緣政治衝突、國際油價高檔震盪，以及法國社會與財政問題。這些風險相互交織，可能使全球經濟面臨成長放緩、通膨難降與金融市場波動加劇的局面。

全球股市面臨AI估值修正，資金轉向防禦。CoreWeave的高負債與融資成本問題，使投資人重新檢視AI資料中心龐大資本支出的合理性。市場擔憂AI投資回收期過長，可能造成科技股估值下修，並波及輝達、半導體、伺服器及相關供應鏈。同時，中東衝突推升能源成本，壓縮企業利潤與消費能力；法國動盪則增加歐洲金融市場的不確定性。預期全球股市將呈現高波動、類股分化格局，能源、醫藥及財務穩健企業相對具有防禦優勢。

全球債市處於通膨與避險需求拉鋸。高油價可能推升通膨預期，限制美國聯準會降息空間，使美國10年期公債殖利率維持高檔震盪。另一方面，若市場擔憂經濟衰退，避險資金則可能流入美債，帶動殖利率回落。此外，法國財政與社會問題可能推升其公債風險溢價，並擴大法國與德國公債利差。企業債方面，AI融資疑慮可能使高收益債信用利差擴大。因此，債市短期宜重視信用品質與存續期間，投資級及短中天期債券相對適合防禦配置，避免過度集中高收益債與長天期債券。

全球匯市部分，預期美元偏強，歐元與亞幣承壓。中東局勢緊張與全球股市波動，通常有利美元避險需求；高油價也可能延緩美國降息，使美元維持相對強勢。歐元受到法國財政風險及能源成本上升影響，短期可能偏弱。日圓雖有避險需求，但仍受到美日利差牽動。

全球金融市場尚不能直接判定進入系統性危機，但風險溢價正在重新調整。投資策略宜採取降低槓桿、分散資產、提高現金及高品質債券比重，股票則優先選擇獲利穩健、現金流充足的企業。未來市場關鍵在於三項指標：國際油價能否回落、AI企業資本支出是否下修，以及美國通膨是否允許聯準會降息。因此，短期防禦、中期觀察通膨與利率、長期掌握AI產業基本面，將是未來全球股債匯市布局的重要方向。