籲完善離婚配套 學者：贍養費應定位補償、財產揭露要更細緻

立法院司法法制委員會29日召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會。學者認為，放寬裁判離婚要件已是勢在必行，前提是配套必須做好，不能讓弱勢配偶與子女在婚姻解消後陷入困境。

針對草案刪除「無過失」與「裁判離婚」要件，並增訂「就業能力減損」作為贍養費請求標準，學者均表高度肯定。清華大學科法所副教授林昀嫻指出，現行法條件過苛，導致近十年僅13.6%的案件能成功要到贍養費，形同具文。

然而，對於贍養費的本質，學界看法存在細微差異。

東吳大學法律系副教授陳重陽、台北大學法律系副教授黃淨愉強調，剩餘財產分配是「清算過去」，贍養費則是「補償未來」，兩者功能迥異，沒有重複評價的問題。黃淨愉更生動指出，贍養費的目的是讓為家庭犧牲而失去競爭力的一方，在離婚後的一兩年內能安心找工作、恢復就立能力。

台北大學法律系副教授林慶郎引用法國的律法指出，贍養費的補償不應只侷限於「生活困難」或「職場復歸困難」，還應涵蓋因婚姻解消導致「未來生活方式與期待產生重大落差」的補償。

政治大學法律系教授戴瑀如認為，贍養費仍具扶養性質，若受領人再婚，請求權即應消滅。但林慶郎指出，若給付是基於補償且採一次性或定額分期，就不應受再婚影響；僅有在「終身定期金」的照顧法理下，才需考量再婚引起的財產變動。

對於草案引進「分居」作為裁判離婚事由，學者們均表贊同，認為應將審理重點從「細究誰錯」轉向「妥善安排離婚後生活」，讓形骸化的婚姻得以解脫。

然而，對於分居時間的計算，學者間有不同考量。戴瑀如、黃淨愉傾向司法院的「連續制」，認為計算明確，且能真實反映婚姻破裂。林昀嫻、林慶郎則支持法務部的「累計制」，理由是為防堵惡意的「假復合、真延長分居」。

林慶郎說，法國曾為防堵此弊端而改採連續制，但代價是將分居期限從兩年縮短為一年。若我國採連續制，勢必會將爭執點轉移到「當事人是否真有復合意思」的主觀舉證上。陳重陽則認為草案「五年內累計三年」的設計過於複雜，徒增當事人「集點」的困擾。

針對草案第1022條增訂配偶互負財產報告及提出清冊之義務，司法院認為家事法已有規定不需增訂。對此，學界多數支持法務部增訂版本。

陳重陽指出，現行第1022條過於空泛，導致實務鮮少適用。林慶郎更直言，現行訴訟法的規定對法官來說有如「紙老虎」，法官常因擔憂被質疑偏頗而不敢要求當事人提出。將其明定於實體法，不僅能讓法官有明確依據，更能強化當事人的請求權。

不過，學者們也共同呼籲，必須在程序法（如家事事件法）中進一步明定「拒絕提出或內容不實」的不利益法律效果，該條文才能真正發揮作用。

在放寬離婚要件的同時，學者們強調不能遺漏最弱勢的未成年子女。戴瑀如表示，修法應促使「怨偶」轉為「合作父母」，並建議明定未成年子女扶養費的「數額標準表」（依義務人收入、子女人數制定），甚至賦予扶養費優先債權的地位。