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移工提告雇主得付律師費翻譯費？ 勞動部嚴正澄清
社群軟體流傳短影音指出「移工提告雇主公司老闆得付律師、翻譯費」，勞動部今天嚴正澄清，目前並無此規定，呼籲各界請勿轉發錯誤訊息。
勞動部今天說，當勞工與雇主發生勞資爭議時，勞動部有委託法律扶助基金會給予勞工專案協助，在專案的申請資格都有條件和資力規定，符合資格者才能申請。
勞動部指出，若調解不成而走到訴訟一途，依民事訴訟法相關規定，原告在起訴時應先行繳納裁判費等訴訟費用，訴訟費用最終應由敗訴一方負擔。
勞動部最後強調，目前並無任何法規規定，勞資爭議發生時，雇主須負擔移工的律師費和訴訟費，呼籲各界勿轉發錯誤訊息。
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