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經部：整合技術金融與拓銷資源 助我扣件業者穩定營運切入高值市場

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

去年以來美國323條款對我扣件產業課徵50%關稅，一度衝擊我扣件產業。緊接著經濟部祭出AI輔導、研發補助、金融支持及海外拓銷等多元措施，已協助209家扣件業者導入AI工具、104家企業取得研發補助，並提供逾25億元融資支持、協助業者爭取近1.5億美元商機。

經濟部說明協助扣件業者因應美國關稅政策及國際市場競爭等挑戰的具體成果。經濟部次長何晉滄表示，台灣扣件產業在品質、交期及客製化服務等方面具備國際競爭優勢，面對美國關稅及全球市場競爭壓力，業者持續透過技術升級與產品創新，展現產業韌性，扣件產業訂單已回升。

經濟部表示，經濟部長龔明鑫兩度南下與扣件業者座談，並透過「產業競爭力輔導團」提供需求盤點、轉型診斷及AI技術輔導。透過金屬中心協助業者提升製造能力，拓展半導體、車用及無人機等高附加價值市場，逐步擺脫傳統標準品的價格競爭，讓台灣扣件產業從「論斤秤兩」走向高值化發展，

在金融支持方面，經濟部透過「外銷貸款優惠保證加碼」及「中小微企業多元發展專案貸款」，協助扣件業者取得營運資金。共計核准718件貸款，取得融資金額25.6億元。以翊創國際企業為例，即透過專案貸款取得1,000萬元融資，支應營運周轉需求。

在海外拓銷方面，經濟部以提高國際展覽補助（公協會2倍、個別廠商3倍）方式，協助業者降低拓銷成本，受惠業者較去年增加逾7成，計助12家公協會帶領544家廠商參與45項次國際展覽、協助313家個別業者參加376項次海外展覽。另115年「台灣國際扣件展」促成105場次採購洽談，促成約3,200萬美元商機；「德國科隆五金展」則以「Team Taiwan」整合參展，協助手工具、扣件等產業263家企業爭取約1.2億美元商機。

經濟部強調，面對國際經貿環境變化，將持續整合技術輔導、研發補助、金融支持及海外拓銷等資源，協助扣件業者提升產品附加價值及國際競爭力，並進一步布局航太、軍工、機器人、半導體等高科技應用領域，拓展全球中高階市場商機。

市場 關稅 經濟部

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