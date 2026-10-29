僅四場次！ 國家檔案庫房首度開放一般散客預約

國家檔案也能玩出新花樣。國發會檔案管理局今（29）日宣布，一年一度「檔案月」將於11月登場，今年特別打破過去以團體申請為主的限制，開放一般民眾預約參訪國家檔案庫房，共規劃四場次，由專人帶領導覽，讓民眾近距離了解國家檔案保存與修護過程。

檔案局表示，今年特別推出「時光揭密」檔案館見面會，開放個人散客預約參訪，活動訂於11月5日、11日、19日及25日辦理，共四場次，每場由專人帶領進行約一小時導覽，帶領民眾走進國家檔案庫房及修護室，了解檔案典藏設施與修護作業。

適逢國家檔案館開館一周年，檔案局也將於11月7日在國家檔案館2樓林梢廣場舉辦檔案月啟動儀式暨「時光同樂會」，結合文創市集、闖關遊戲及四場主題手作體驗，邀請民眾免費入場參加。

檔案局指出，當天民眾不須事先預約，即可參與文創市集及檔案闖關遊戲，完成闖關還可兌換限量紀念品。當日上午10時起，也將分時段舉辦四場「時光工作坊」，包括舊光碟改造時鐘、手工書裝幀、廢紙再生及泥染工藝。

除了實地參訪及手作體驗，11月期間也將舉辦「時光講堂」檔案解密與歷史判斷講座，以及「時光研究所」日治時期戶口調查與家族譜建置工作坊，帶領民眾從歷史檔案中發掘故事。

針對專業檔案保存技術，檔案局另規劃「修護人．修護事」文物保存系列活動，邀請從業人員分享檔案修護經驗；數位保存方面，則推出電子檔案轉置銷毀工作坊與線上技術講座。

展覽部分，除了「島讀．我們的故事」常設展及「重返1987－解嚴檔案特展」持續開放，11月也將於檔案大廳展出《如果可以，讓我成為我：國家檔案中的高菊花》主題行動展。檔案局表示，各項講座與工作坊可至檔案活動通官網報名，歡迎民眾踴躍參與。