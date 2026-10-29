不是退休金缺口最大 中高齡退休準備這兩樣最不足

台灣邁入超高齡社會，面對長達20年以上的退休生涯，國人準備好了嗎？104高年級推出「第二人生導航測驗」，協助中高齡盤點第二人生準備程度，超過2.7萬筆施測結果發現，50.2%的施測者第二人生準備仍處於「待啟航」或「準備中」的起步階段，其中「法律權益」與「健康身體」準備程度最低。

104高年級事業群總經理吳麗雪指出，第二人生的準備不只是存夠退休金，包含健康、權益、生涯方向等同樣需要提早盤點，建議中高齡者完整盤點自身狀況，探索第二人生多元的無限可能與轉型機會。

104高年級「第二人生導航測驗」統計期間為2025年5月27日至2026年9月30日，累計27,240筆完成施測資料，以健康身體、財務規劃、生涯探索、心靈成長、人際關係、社會參與、法律權益與數位學習等八大指標、24題結構化評測，協助中高齡者系統性盤點退休準備狀態。八大指標當中，中高齡自評準備程度位居前兩名為「人際關係」、「數位學習」，準備程度排名最末則為「法律權益」、「健康身體」與「生涯探索」。

吳麗雪指出，法律權益涵蓋退休金與勞保權益申請、遺產規劃、預立醫療決定等事務，平時較少接觸，往往等到需要時才發現資訊不足；健康身體則反映運動、飲食、健康檢查等習慣的養成仍普遍不足；生涯探索則關乎第二專長培養，以及退休後再就業或創業的準備。相較於大家最常討論的「錢夠不夠用」，這些看似不急、卻影響深遠的面向，反而是中高齡者最容易忽略的準備缺口。

從年齡區間觀察中高齡準備變化，根據104高年級「第二人生導航測驗」結果，「財務規劃」與「法律權益」的準備程度，隨施測者的年齡層增加而穩定攀升，然而「健康身體」與「生涯探索」則幾乎沒有隨年齡成長，在各年齡層當中的自評狀況皆是居後。

吳麗雪指出，財務與法律是越靠近退休愈會被迫面對的課題，但健康習慣養成與第二人生方向探索則需要長時間累積，反而需要更主動規劃，建議中高齡者不必等到退休前才開始準備，愈早建立運動習慣、探索第二專長，才能為退休後的生活提前布局。

若以工作狀態區分，整體準備程度以已退休族群最高、仍在工作者次之、待業中排名最後。吳麗雪表示，待業中的中高齡者同時面對收入中斷、重返職場與退休規劃等多重壓力，是最脆弱、也最需要被接住的族群，除了盤點自身準備狀態，也建議善用職涯諮詢與求職資源，重新釐清重返職場或轉換跑道的方向，並優先了解退休金、勞保等與自身權益直接相關的資訊。