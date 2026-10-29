你的退休準備好了嗎？逾半中高齡仍在起步階段

退休準備不只是存夠退休金，健康與法律權益更是容易忽略的環節。104人力銀行今（29）日公布調查，超過2.7萬筆施測結果顯示，高達50.2%的中高齡施測者，退休準備仍處於起步階段，其中以「法律權益」、「健康身體」準備程度最低，分別僅37分、39分，反映中高齡者對退休生活的準備仍有明顯缺口。

104高年級推出「第二人生導航測驗」，統計期間自2025年5月27日至2026年9月30日，累計取得27,240筆完成施測資料，透過健康身體、財務規劃、生涯探索、心靈成長、人際關係、社會參與、法律權益及數位學習等八大指標、24道題目，評估中高齡者的退休準備程度。

調查發現，中高齡者對退休準備的認知與實際行動存在落差。八大指標中，以「人際關係」72分表現最佳，其次為「數位學習」70分及「心靈成長」62分；相較之下，「法律權益」僅37分，排名墊底，「健康身體」39分、「生涯探索」48分也相對落後，甚至低於「財務規劃」的52分。

104高年級事業群總經理吳麗雪指出，退休規劃不應只關注財務是否充足，法律權益、健康管理及退休後的生涯方向，同樣需要提前準備。其中，法律權益涵蓋退休金與勞保權益申請、遺產規劃、預立醫療決定等事項，由於平時接觸機會較少，許多人往往直到實際需要時，才發現相關資訊不足。

健康方面，吳麗雪表示，規律運動、飲食管理及健康檢查等習慣，需要長期累積，但中高齡者的準備程度仍普遍不足；至於生涯探索，則包括第二專長培養，以及退休後再就業或創業的準備，這些看似不急迫的事項，反而是最容易被忽略的退休準備缺口。

且退休準備程度並非隨著年齡增加而全面改善。調查顯示，「財務規劃」與「法律權益」的準備程度，隨施測者年齡層提高而穩定增加，但「健康身體」與「生涯探索」幾乎沒有隨年齡成長，在各年齡層的自評表現均相對落後。

吳麗雪分析，財務與法律權益是愈接近退休愈需要面對的課題，因此準備程度會隨年齡提高；但健康習慣及退休後的生活方向，無法在短時間內建立，更需要主動規劃，建議中高齡者及早培養運動習慣、探索第二專長，而非等到退休前夕才開始準備。