美元高利定存 出現提前解約潮

新台幣急貶，意外出現美元高利定存戶提前解約的現象。銀行業者表示，近期部分美元存戶不再等待定存到期，而是選擇提前解約，將美元換回新台幣，先行實現匯差收益。尤其近期台股回檔，部分投資人考慮將資金轉進股市，形成「棄息賺匯差、換匯低接股票」。

十月十二日新台幣兌美元收盤價為卅一點八九五元，至昨天收卅二點四一八元，美元升值百分之一點六三。目前銀行推出的美元高利定存，三個月年利率約百分之五，換算實際三個月利息收益約百分之一點二五，近期匯率帶來的收益，已超過存滿三個月可領取的利息。

銀行主管說，不少定存戶提前解約，除了匯差外，近期台股跌幅較大，對看好台股中長期表現的投資人來說，趁美元相對強勢時換回新台幣，再布局跌深的個股或ＥＴＦ（指數股票型基金），乘機調整資產配置。

以台新Richart近期推出的三個月期美元定存年利率百分之五點五為例，存滿三個月實際利息百分之一點三七五。若投資人在匯價卅一點八九五元時換入十萬美元，如今美元升至卅二點四一八元，單是匯差就超過新台幣五萬元的帳面收益，已高於三個月定存利息折合的新台幣金額。

但銀行主管表示，美元定存提前解約將失去原有的優惠利率。根據大型行庫規定，定存未滿一個月提前解約，原則上不予計息；超過一個月則依一般牌告利率，非以專案的高利率打八折計算。

外銀也有類似規範。渣打銀行提前解約按訂約時適用的定存牌告利率八折計息；滙豐銀行美元優惠定存提前解約，改依一般牌告利率八折計算。

銀行主管指出，對美元定存戶而言，提前解約是否划算，關鍵不只是眼前匯率漲幅，還要考量當初換匯成本、已存放時間，以及距離到期日還有多久。若定存即將到期，提前解約未必有利；反之，若剛承作不久，且匯差已有可觀收益，部分存戶便可能選擇先落袋為安。

銀行主管說，短線新台幣貶值幅度不小，的確是換回新台幣的好時機，不過，除非有明確投資標的，否則美元仍是強勢貨幣，持有美元彈性空間更大，投資人仍須衡量資金用途。