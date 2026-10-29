力抗外資 楊金龍：央行今年介入匯市較深

新台幣今年走勢疲弱，中央銀行總裁楊金龍坦言，央行今年介入匯市「比較深」，主因外資獲利了結、大舉匯出，以往外資匯出時，通常有出口商拋匯提供美元供給，但今年外資匯出力道太大，才造成「央行必須要來接」，以維持匯市穩定。但他重申，匯率由市場供需決定，央行並未設有卅二點五元的「楊金龍防線」。

楊金龍昨赴立法院財委會業務報告，他在回應立委賴士葆質詢時表示，若外資進出集中、金額龐大，造成匯率過度波動，「央行一定要進場，這是我們的原則」。他也認同「柳樹理論」，匯率可以搖擺，卻不能搖得太大，央行看的是資金流動力道，而非特定價位。

新台幣近期貶勢明顯，十月十二日收卅一點八九五元價位，一度貶破卅二點六元，成為最弱亞幣。昨天收在卅二點四一八元，升值三點四分，連續兩個交易日走升，不過，短線貶值幅度仍超過百分之一點六，顯示近期外資集中匯出，對新台幣造成的貶值壓力未完全消退。

根據央行書面報告，今年外資淨匯出累計達七七六億美元。多名立委關切，台灣貿易出超持續擴大，新台幣卻相對疲弱，是否受到外在因素影響。楊金龍說，主要是「外資今年在我們股市賺很多錢」，台股從年初接近三萬點漲至最高四萬九千點以上，漲勢集中在電子、晶片及半導體等外資持股較多族群。當獲利達到一定程度，外資便會基於風險控管、資產配置等考量獲利了結，匯出資金。

他指出，台美利差一直存在，並非這波外資匯出的主要因素，關鍵仍是台股表現太好，外資獲利了結，加上企業配發股利帶來的匯出需求，甚至超過貿易出超金額，才使新台幣承受較大的貶值壓力。

至於市場擔憂國際炒匯「禿鷹」，楊金龍表示，目前尚未發現明顯異常。他也強調，新台幣並未出現失控式貶值，央行將持續觀察市場交易量及資金進出狀況，必要時適時調節。

立委郭國文質詢，今年韓元升值逾百分之九，新台幣卻貶值，走勢為何不同。楊金龍說，韓元一向有「大貶大升」的特性，由於南韓的大型企業較多，承受匯率波動的能力較強，反觀台灣因中小企業占比高，對於匯率波動較敏感，台灣匯率必須更加穩定，才有利於國內經濟成長及進出口貿易，因此央行對於匯率穩定也扮演一定的角色，否則新台幣升貶幅度可能更大。