經長：油電若充分反映價格 CPI一定漲逾3%

電價凍漲到年底、油價也幾乎周周凍漲，經濟部長龔明鑫及中央銀行總裁楊金龍昨談及撥補台電、中油與物價關係。龔明鑫表示，若油電價格充分反映成本，消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅「一定超過百分之三」；楊金龍也說，若完全沒補貼，國際油價又持續高漲，通膨就會攀升。

龔明鑫昨赴立法院經濟委員會專案報告國內能源相關議題，他指出，主計總處估算，國際油價每上漲百分之十，中油若反映成本調高售價，ＣＰＩ將增加○點二四個百分點；若電價上調百分之十，ＣＰＩ增加○點二七個百分點；若充分反映國際能源價格上漲，「我們今天ＣＰＩ上漲不會是百分之二，而是一定超過百分之三」，對基層民眾會造成很大的衝擊與困擾。

龔明鑫備詢時說，因此政府透過預算撥補，協助台電、中油維持財務健全，這是政策上選擇，盼獲支持。

針對明年通膨，楊金龍在立法院財委會備詢指出，即使沒油電撥補，只要有適當補貼，通膨應可控制；但若無撥補、補貼未持續、油價又高漲，通膨就可能攀升。