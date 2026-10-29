中油增資 董座：不會投資阿拉斯加

中油規畫斥資四十四億美元投資美國阿拉斯加州天然氣礦區引發討論，中油董事長方振仁昨表示，加拿大也釋出投資天然氣的機會向中油招手，不過，既有案場因有中資持股，台灣可能無法參與投資；經濟部長龔明鑫則說，若加拿大提出排除中資的新案並邀請中油合作，仍會納入能源來源多元化的考量。

立法院經委會昨邀龔明鑫等人針對能源相關議題專案報告，民進黨立委鍾佳濱質詢指出，日前參加加拿大智庫舉辦的能源論壇時，智庫曾向台灣招攬，與日本、南韓共同投資加拿大天然氣案場，但現場有一名前中油高層表示，因該案場有中資持股，所以中油無法參加，加方則說願意提供其他沒有中資的新案。

方振仁證實確有此案，他受訪時進一步說明，加拿大天然氣先由管線送至西岸，再經太平洋運至亞洲；美國天然氣會受巴拿馬運河塞港影響，若繞道南美洲，航程就超過四十天，相較之下，加拿大天然氣確實有出口優勢。

立委邱議瑩、鍾佳濱則關切中油財務、累積虧損及面臨資不抵債危機等問題。邱議瑩指出，中油至九月底累積虧損九一○億元，若增資未過，中油可以撐至何時？

方振仁表示，十月至十二月，預估每月虧損一百億元，至今年底累計虧損將達一二五七億元，中油資本額只有一三○一億元；此外，中油提出二三三八億元的增資案，主要是為提升國內天然氣建設韌性，並非單純填補累虧，目前已有七項投資計畫已通過環評，但公司現有營運資金不足以支應後續資本支出。

方振仁指出，若立法院同意國庫撥補，增資款不會轉作阿拉斯加投資，阿拉斯加天然氣投資案，會依相關預算程序辦理。