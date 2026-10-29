只裝4支風機…離岸二期風電「明年就做完」 經長指立委一直批評

台電離岸二期風電今年底完工的承諾確定跳票。經濟部長龔明鑫昨在立法院經濟委員會表示，「明年就會做完」，在承包商富崴六月兩度向台電請求接管後續風機安裝工程後，台電原本預定今年底可以完成風機安裝的台電離岸二期風電，不過，到十月底總計只完成四支風機安裝，還有廿七支未安裝完成，完工時程已延至明年。

台電離岸二期風電原定二○二五年底完工併網，承包商富崴因各種原因導致工程進度嚴重落後，並向台電坦白做不下去，台電接手後原力拚今年底完工，但也遲至九月中秋連假才開船出海裝風機，如今將拖到明年完工併網。

立委楊瓊瓔昨質詢台電離岸二期風電工程進度延遲及開罰情形，富崴的母公司森崴六月已下市，富崴九月也聲請破產，台電要怎麼罰？對誰開罰？

台電董事長曾文生表示，台電離岸二期工程契約對象是富崴，違約金罰款的對象是富崴，目前已發律師函計算其違約罰金，富崴如果如媒體報導要告台電，台電就是面對司法，一定會把司法程序走到底。

曾文生說，富崴六月向台電表達要終止契約，台電不同意，風機安裝商Vestas因為富崴未支付工程款因此合約中斷，台電接手風機安裝工程而與Vestas議約。

楊瓊瓔追究決策責任，質疑人民的納稅錢會到哪裡去？龔明鑫說，「這個風場會做完，所以明年就會做完，它的價值就會產生，你一直不讓他做一直批評他」。相關發言引起楊瓊瓔不滿，要龔明鑫講清楚是誰說不讓他做、回答可以這麼隨便嗎？尤其人民還拿出一度五點八元支持風電，經濟部的管理難道不用檢討嗎？龔明鑫則回應，會盡快把它做完。